全台近5成民眾有打鼾困擾 睡眠呼吸中止症恐引發缺氧危機
你以為打鼾是「睡得香」嗎？小心這是大腦在缺氧求救！台灣睡眠醫學學會今發表台灣首次睡眠呼吸中止症調查研究結果，數據顯示全台有 49.6% 的民眾會打鼾，且有 14% 的民眾曾在開車或騎車時感到非常想睡或差點睡著，顯見睡眠問題及缺氧造成的睡眠呼吸中止症已成為嚴重的健康與公共安全隱憂。台灣睡眠醫學學會理事長莊立邦表示，透過這項首次進行的調查研究，學會希望能精準掌握台灣人的睡眠健康現況，呼籲大眾正視打鼾背後隱藏的缺氧威脅。
數據揭露認知盲點：高滿意度背後的「嗜睡」警訊與共病危機
台灣睡眠醫學學會秘書長蔡明劭醫師表示，打鼾的人睡覺時呼吸道反覆阻塞、覺醒，重度患者整晚缺氧可達數百次，不僅是健康問題，也影響工作和交通安全。蔡醫師深入剖析數據指出，調查中呈現出「健康認知矛盾」，雖有高達 68.7% 的受訪者對於自己的睡眠品質表示滿意，但卻有超過 36.7% 的民眾反應白天經常感到疲倦、想睡或注意力不集中。蔡醫師強調這種「睡得好」的自我感覺，與「白天嗜睡」的生理反應存在嚴重落差，反應出大眾普遍將「睡著」與「睡好」混為一談，忽視了身體在白天的求救訊號。
蔡醫師進一步指出，這種認知落差正是導致大眾「忽視治療」的關鍵主因。調查顯示，高達 80.3% 的民眾不願意接受進一步的睡眠檢查或治療，即便已有打鼾、白天嗜睡，甚至 14% 的人曾於開車或騎車時，感到非常想睡或差點睡著等情況，多數人仍選擇逃避。除了生理健康的威脅，打鼾更會實質破壞家庭與伴侶關係。調查顯示，12.7% 的打鼾者會讓床伴睡不好，甚至有 9% 因此分房睡。
然而，數據背後亦隱含著嚴峻的「共病危機」，在受訪者被診斷出的慢性病中，以21.3 % 高血壓為最大宗，且數據顯示在 BMI 達肥胖標準者中，高達 41.9% 同時患有高血壓，也有高達44.1 % 的70 歲以上受訪者同時接受高血壓治療，皆顯著偏高。蔡醫師警告，睡眠呼吸中止症往往與高血壓、心血管疾病及肥胖形成可怕的惡性循環，長期缺氧更會加速大腦損傷。睡眠呼吸中止症不只是單純的睡眠問題，而是一個會影響全身健康的隱形未爆彈。
及時診療 守護家庭與公共安全
捐助研究經費以完成此次調查研究的科林集團聽力暨睡眠事業群總經理林尚威指出：「睡眠是健康之本，優質的睡眠更是維持生理機能與大腦健康的基石。建立睡眠數據資料庫，初衷便是希望讓數據成為個人健康管理的科學依據，呼籲大眾提升對睡眠狀況的警覺與重視，不讓隱形的睡眠障礙成為健康的無形殺手。」
基於「台灣睡眠呼吸中止症調查研究」的結果，台灣睡眠醫學學會與科林睡得美共同呼籲，打鼾不只是個人或社交問題，更與高血壓、心血管疾病、腦部健康及交通安全息息相關。民眾若有打鼾、日間嗜睡、夜間頻尿、清晨頭痛等症狀，應及早接受專業評估與檢查。睡眠呼吸中止症是一項可診斷、可治療、且有機會改善長期健康預後的重要疾病。透過及早發現與積極治療，不僅能改善睡眠品質與白天精神，更有助於守護心血管健康、大腦功能及家庭生活品質。
積極治療睡眠呼吸中止症 改變一個家
資深職能治療師大陳老師現身說法睡不好帶來的困擾。身為醫療專業人員的他，長期受頭痛與日間嗜睡所苦，曾發生騎車等紅綠燈時，僅短短3分鐘就完全睡著的驚險狀況。直到年度健檢透過腦部影像赫然發現，腦中白質斑點竟然比同齡者高出 3 倍 以上，經過睡眠檢查，才驚覺自己每小時呼吸中止次數高達 48 次，確診為重度睡眠呼吸中止症。
大陳老師更愧疚地分享，過去因自身嚴重的鼾聲，導致妻子長期必須佩戴耳機聽音樂才能入睡，不僅讓伴侶生活品質大打折扣，更擔心妻子聽力受損。使用正壓呼吸器治療後，大陳老師不僅不再經常頭痛，也給自己和另一半一個健康的睡眠環境。
本文授權轉載自《優活健康網》，原文為全台近5成民眾有打鼾困擾 睡眠呼吸中止症恐引發缺氧危機
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