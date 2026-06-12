全台近99%餐飲廚餘面臨轉型壓力 (圖)

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體育中心／綜合報導效力於美職波士頓紅襪體系的台灣投手劉致榮，日前遭球隊釋出結束長達6年多的合作關係，而他也在台灣時間12日凌晨，在個人社群用中英文寫下告別感言，除了感謝球團多年來的照顧，同時劉致榮也強調會繼續留在美國打拚，根據經紀公司表示，目前他暫無返台打中職的計畫。
張書偉涉閃兵出庭！被追問「地中海貧血」全程沉默
即時中心／林韋慈、許雯絜報導男團Energy成員張書偉涉嫌閃兵一案，遭新北地檢署起訴並建請量處2年8月徒刑。新北地方法院今（12）日上午開庭審理，傳喚張書偉出庭應訊。張書偉上午約9時許，在律師陪同下抵達，面對守候媒體詢問時未發表回應，隨後快步進入法院。
13年青春換12萬！呂文婉遭逼二選一離職 揭職場辛酸內幕
呂文婉表示，不論是感情、友情或工作夥伴關係，開始其實不難，真正困難的是如何好好結束。一個人的修養與格局，往往不是展現在相處愉快的時候，而是在離開的那一刻，是否還能保留彼此最後的體面與尊重。她回憶，談話性節目剛開始盛行時，自己仍在雜誌社擔任記者，因工作關係...
畢業生怒噓！AI真的會搶走工作？微軟總裁Brad Smith：焦慮有道理，點名5大關鍵軟實力，未來工作不只是寫程式
當人工智慧（AI）成為全球科技產業最熱門的關鍵字時，美國大學校園卻出現另一種聲音。微軟（Microsoft）副董事長暨總裁Brad Smith近日發表題為《AI、工作與下一代》（AI, Jobs, and the Next Generation）的長文，直言今年美國多所大學畢業典禮上，只要演講者提及AI，現場便可能出現噓聲與反彈聲浪。他認為，這對科技產業而言......
飛兩小時就到！暑假帶孩子衝香港雙樂園～迪士尼皮克斯夏日派對、海洋公園三麗鷗主題+大熊貓慶生活動！限定版放電全攻略必收
帶孩子出國玩，不想飛太遠嗎？航程僅需兩小時的香港，是暑期親子旅行的推薦首選。今年夏天，香港兩大主題樂園相繼推出期間限定活動：因應《玩具總動員5》即將上映的熱潮，香港迪士尼特別以「皮克斯夏日狂歡趴」為主軸，帶領孩子走進《玩具總動員》的奇幻世界；同時《冰雪奇緣》人氣角色雪寶也將驚喜現身魔雪奇緣世界，為暑假迪士尼之旅增添一點冰雪魔法。
見兒媳把剩菜擺面前！婆婆下意識「1舉動」太反常 全網羨慕：滿滿的愛
綜合陸媒報導，這段畫面由兒媳親自拍攝並分享至社群平台，短時間內獲得超過18萬人按讚，引發大批網友留言討論。兒媳透露，婆婆個性大而化之，不太擅長表達情感，但在生活細節上總是十分貼心。她回憶，每次家中蒸蛋上桌時，婆婆總會把最嫩、最好吃的那塊留給自己，而這樣的照...
最髒不是馬桶！前五星級飯店員工揭「這1物不敢使用」 網爆共鳴：該廢除
不少人出遊過夜都會選擇入住飯店，最怕遇上衛生問題，若住進骯髒的房間，恐怕會毀掉整趟旅程的好心情。有些飯店雖然看似乾淨，但其實房內隱藏了很多細菌。一名前五星級飯店的員工在網路上分享，直言不會使用的床上的抱枕，引起其他網友熱議。
高配息越領越窮？富達專家示警：高殖利率背後藏4大風險
在高股息ETF、高收益債券及備兌買權策略熱潮帶動下，市場近年掀起一波追逐高配息商品風潮。面對通膨壓力、利率走向與經濟成長前景仍充滿不確定性，不少投資人將高殖利率視為資金避風港。然而，富達國際提醒，高股息或高殖利率不等於高報酬，若只追求表面收益率，反而可能掉入「收益陷阱」。從信用品質惡化、過度槓桿、資本侵蝕到犧牲未來上漲空間，高殖利率背後其實隱藏四大風險，甚至可能出現「領了股息卻賠掉本金」的情況。
爆鄭麗文完全踩到美國紅線！趙曉慧：國民黨遭毀滅性重擊
國民黨主席鄭麗文率團於美國訪問，傳出美國國安會在未告知原因的情況下，臨時取消會面，但國民黨駁斥，稱這是特定媒體故意詆毀。作家趙曉慧11日分析，鄭在當地發表的言論，完全踩到美國紅線，且會被美方官員認定是在挑釁；她也說，美方此舉對國民黨而言，將是毀滅性的重擊。
MLB》大谷翔平開轟後出現左膝發炎遭換下 總教練Roberts樂觀看待：「明天出賽的機率很高」
洛杉磯道奇日籍球星大谷翔平，今天（12日）在對戰匹茲堡海盜的比賽中雖然轟出本季第13支全壘打，卻在比賽後段因身體不適提前退場。賽後道奇球團宣布，大谷退場原因為「左膝發炎」。對此，總教練Roberts也說明最新狀況，表示目前仍不清楚具體傷勢原因，但認為大谷明天出賽的可能性相當高。
「偵查蛇」臥底建功！美佛州捕獲177條緬甸蟒 總重逾3.6噸創新高
美國新聞頻道WINK News報導，該機構表示，2025年整個移除季共清除約6300磅緬甸蟒，而自2013年啟動相關監測與移除計畫以來，已在佛羅里達西南部約200平方英里範圍內累計移除超過20噸緬甸蟒，顯示長期族群控制已具一定成效。研究人員指出，緬甸蟒主要在每年11月至隔年4月繁殖季...
30歲美妝女神突宣布罹乳癌！生活超自律仍中鏢 她揭最大警訊
Cara Wu表示，過去一直以來都相當重視身體健康，不僅長期維持運動習慣，也鮮少接觸菸酒，生活作息規律，飲食則以天然原型食物為主。因此當醫師告知確診結果時，她腦中第一時間浮現的不是治療問題，而是不斷思考究竟是哪個環節出了狀況。面對外界關心，她透露醫師曾提醒，不必...
台股開盤》川普TACO加持 大盤重回月線飆1144點 AI權值大復活 下周變數曝
[Newtalk新聞] 台股今天(12日)報復反彈逾1144點，最高來到44798點，上櫃、電子與金融類股全揚升！重要電子權值股F4，約9點15分前，台積電漲50元、來到2300元。鴻海漲6.5元、來到265元。台達電漲50元、來到2210元。廣達漲8元、 來到378元。聯發科漲135元、來到4220元！ 分析師楊惠宇表示，今日觀盤重點被動元件漲高不追，但若題材性來看2483百容則是剛起漲！記憶體很多都打到月線，能生產記憶體的為重點南亞科、華邦電、群聯！ 楊惠宇表示，台積電電子盤漲40元、收2300元，台股本週努力在月線撐住，今日受到川普加持，將重回月線，下週仍有聯準會及外資大魔頭結算，還是會震盪，但最起碼將下跌空間縮短！費半前天已經跌破月線，但台股昨天仍守在月線附近！ ※Newtalk提醒您：#投資一定有風險，投資有賺有賠，投資前應檢視自身能力，申購前應詳閱公開說明書。查看原文更多Newtalk新聞報導台股開盤》電子權值走跌 大盤力守44000點 分析師：43000點上下測短撐感性稱台灣一直像家一樣! 黃仁勳點名5大核心台廠 VeraRubin架構全面投產
台股早盤飆漲逾1600點 台積電漲75元
美股11日勁揚收紅，台積電ADR漲逾3%，台指期夜盤大漲1163點、漲幅2.69%。台北股市今天（12日）飆漲1649.42點，最高來到44798點，站回5日線、10日線、月線等關卡。台積電最多上漲75元。
Q3薪情3》股市太香！逾4成上班族有獲利 34%認了曾想辭職專職投資
台股今年以來頻創高點，也讓投資熱潮持續升溫。根據yes123求職網調查，高達八成五的上班族曾投資上市櫃股票，其中41.2%自認投資獲利。值得注意的是，33.6%的股民透露，自己曾萌生辭掉工作、專心當股市投資人的念頭。
香蕉價格雪崩「一根只剩2元」！專家曝1動作保鮮：多放1個月
近來香蕉價格大跳水，一公斤只要18元，等於一根價錢只要個位數，不少蕉農直嘆「採收即賠錢」，不少精打細算的婆家或小資族則紛紛搶購。但香蕉買回家該如何保存？農糧署表示，常溫香蕉可以保存5天左右，若想延長保存時間，可以把香蕉放冷凍。
MLB》大谷翔平開轟後左膝發炎退場 道奇8比6擊敗海盜
洛杉磯道奇大谷翔平今天客場出戰匹茲堡海盜，轟出本季第13支全壘打後，因左膝發炎提前退場。不過道奇火力依舊穩定發揮，最終以8比6擊敗海盜，在三連戰中拿下2勝1敗。
新疆版Labubu爆紅！遊客排2小時也要買 攤主每天只睡3小時
綜合《羊城晚報》等陸媒報導，這款名為「富貴小羊」的手工玩偶自今年5月起迅速竄紅，被不少網友封為「新疆版Labubu」。圓滾滾的大眼睛、捲毛造型、粉嫩耳朵與微笑表情，加上濃濃新疆民族特色元素，成功擄獲大批遊客與網友的心。從黑龍江、四川、廣東到陝西，不少遊客專程到烏...
蔣萬安籲藍白否決29監委名單 先凍結監院再修憲廢除
[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導總統府昨（11）日公布29位監委被提名人名單，台北市長蔣萬安今早表示，他建議國民黨和民眾黨的立法院黨團可以考慮，全部否...
國建股東會》房市迎曙光？董座張清櫆喊話：最黑暗的時刻應該已經過去
國泰建設（2501）今（11）日召開股東會，董事長張清櫆談及房市景氣時表示，過去兩年在信用管制影響下，市場就像走進隧道般低迷，但近期已逐漸看到回溫跡象，「最黑暗的時刻應該已經過去」。他指出，第二季開始來客量已有回升，自住買盤也慢慢回流，下半年房市表現有機會優於上半年。