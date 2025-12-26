全台速食店送「營養師救援包」！這34天吃炸雞免費拿

【記者莊偉祺／台北報導】年底聚餐一攤接一攤，對不少上班族是一大負擔！沒想到連鎖速食店竟與營養師平台合作，期間吃炸雞滿額就送「大餐救援包」免費拿，今（26日）男團VERA也大方分享日常飲食安排。

線上營養師平台Cofit推出最新商品「大餐救援包升級版」，更連鎖速食店「法大炸雞」合作，自2026年1月18日起至2月20日祭出「歲末聚餐寵粉回饋」活動，期間至全台北、中、南各門市購買消費滿399元，即可獲得Cofit大餐救援體驗盒1份。數量有限，送完為止。

Cofit表示，「大餐救援包升級版」以透明膠囊設計，並由專業營養師依據大餐後常見狀況進行搭配，一包可涵蓋飲食負擔調整、消化順暢、代謝支持與含維生素C、E具抗氧化等需求。

同時也與男團VERA合作，今（26日）成軍三週年當天舉辦「VERA × Cofit聖誕救援FUN星同樂會」，活動中將介紹「大餐救援包」，並分享日常行程中的飲食安排。

線上營養師平台與男團VERA合作。Cofit提供

