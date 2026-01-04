全台週日氣溫回升！專家曝下週「這時」再迎強冷氣團

即時中心／温芸萱報導

天氣風險公司分析師黃國致今（4）日指出，隨著強烈大陸冷氣團減弱，高壓中心移至長江口後消散，台灣周邊風向轉偏東風，今日天氣多雲到晴，氣溫回升，北部及宜蘭白天20至22度，中部及花東21至23度，南部23至24度，夜晚低溫中北部13至15度，空曠地區10至12度。下週一起新一波冷氣團南下，北部及東北部高溫降至15至22度，中南部及花東21至25度，低溫中北部10至13度，冷氣團將影響至下週四。

黃國致指出，今日白天大多地區多雲到晴，僅基隆北海岸、東部及恆春半島有零星短暫雨，整體天氣比週六更加穩定。夜晚受槽前水氣影響，中部以北及東北部雲量有增加趨勢。苗栗以北到宜蘭白天高溫可達20至22度，中部及花東21至23度，南部甚至有機會達23至24度。夜晚至下週一清晨，中北部及東北部都市低溫約13至15度，空曠地區10至12度，南部及花東都市低溫15至17度，空曠地區12至14度，局部地區仍可能低於10度，提醒民眾留意保暖。

接著，黃國致分析，下週一至下週二，另一股強烈大陸冷氣團南下，同時水氣增多，桃園以北、東部及恆春半島將轉為多雲到陰、局部短暫陣雨。白天北部及東北部高溫略降至15至22度，中南部及花東維持21至25度，晚間低溫中北部及東北部降至10至13度，南部及花東15至17度，空曠地區低1至2度。

下週亞洲雲雨圖。（圖／翻攝自天氣風險 WeatherRisk臉書）

而後，黃國致推測，下週三至下週四，強烈冷氣團持續影響，中部以北及東北部天氣寒冷，高溫14至16度，低溫10至12度，中南部及東南部高溫20至23度，低溫10至15度，日夜溫差大。

黃國致表示，到了下週五至週末冷氣團稍減弱，各地多雲到晴，東部及恆春半島仍有零星降雨，白天氣溫略回升，但早晚仍偏冷，西半部空曠地區仍有機會低於10度，提醒民眾外出注意保暖與日夜溫差。

下週亞洲氣溫圖。（圖／翻攝自天氣風險 WeatherRisk臉書）





