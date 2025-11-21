全台週末暖陽 下週東北季風報到降雨區一次看

全台各地明顯回暖，今（22）日白天起，北部及宜花高溫將回升21至24度，中南部更上看28度，好天氣持續至下週一（24日）。但下週又要變天，預計將有一波東北季風報到，基隆北海岸及東半部地區有局部短暫雨。



中央氣象局表示，環境仍吹東北風，各地早晚偏涼，但隨著冷空氣逐漸減弱，白天溫度持續回升，北部與宜花高溫上看21至24度，中南部、台東可升至26至28度，天氣較為舒適。迎風面雲量偏多，基隆北海岸、宜蘭及大台北山區有局部短暫雨，花東與恆春半島偶有零星降雨。



離島地區今呈現穩定天氣型態：澎湖晴時多雲，氣溫21至23度；金門16至22度、馬祖15至19度，皆以晴到多雲為主。

下週新一波東北季風到 北東濕答答

氣象署表示，下波東北季風預計下週二（25日）報到，屆時全台明顯有涼意，先影響北部及東北部，其他地區早晚亦涼。至於降雨，基隆北海岸及東半部地區有局部短暫雨，桃園以北地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。到了下週三（26日）至下週五（28日）桃園以北、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲。