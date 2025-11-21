全台週末暖陽 下週東北季風報到降雨區一次看
全台各地明顯回暖，今（22）日白天起，北部及宜花高溫將回升21至24度，中南部更上看28度，好天氣持續至下週一（24日）。但下週又要變天，預計將有一波東北季風報到，基隆北海岸及東半部地區有局部短暫雨。
中央氣象局表示，環境仍吹東北風，各地早晚偏涼，但隨著冷空氣逐漸減弱，白天溫度持續回升，北部與宜花高溫上看21至24度，中南部、台東可升至26至28度，天氣較為舒適。迎風面雲量偏多，基隆北海岸、宜蘭及大台北山區有局部短暫雨，花東與恆春半島偶有零星降雨。
離島地區今呈現穩定天氣型態：澎湖晴時多雲，氣溫21至23度；金門16至22度、馬祖15至19度，皆以晴到多雲為主。
下週新一波東北季風到 北東濕答答
氣象署表示，下波東北季風預計下週二（25日）報到，屆時全台明顯有涼意，先影響北部及東北部，其他地區早晚亦涼。至於降雨，基隆北海岸及東半部地區有局部短暫雨，桃園以北地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。到了下週三（26日）至下週五（28日）桃園以北、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲。
其他人也在看
11月底還有颱風假？「天琴」恐生成！最新路徑曝光
[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／綜合報導受到東北季風影響，全台今（21）日清晨依舊帶著微涼寒意，多處低溫落在17～19度，部分地區更是再低一些。白天雖稍有回溫，...FTNN新聞網 ・ 13 小時前
11月底還有颱風假？專家揭「天琴」侵台機率
生活中心／李明融報導中央氣象署指出，今天（21日）受到東北季風影響，冷空氣逐漸減弱，但早晚仍會感受涼冷，清晨各地低溫約17度至19度，局部溫度會再更低一些，早晚請注意保暖，白天高溫北部及宜蘭約22度、23度，花東約24、25度，中南部約26度、27度，感受舒適，然而儘管進入到11月份，仍有颱風持續生成，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興，指出下週一至週二（24日至25日）有機會生成「天琴」颱風，但對台灣天氣應無影響。民視 ・ 15 小時前
今起回溫！「最快這時」又一波冷空氣來台 強度曝光
今（20）日持續受東北季風影響，各地皆感受涼冷，清晨西半部及宜蘭低溫約15、16度，花東也只有17、18度，局部溫度會再更低一些，請注意保暖，白天起冷空氣逐漸減弱，北部及宜花氣溫稍回升，高溫約20至22度。氣象粉專也提醒，下一波冷空氣預估將在這時抵達。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
冷過這波回溫了！「這天」起高溫上看30度 下週又一波冷空氣來襲
今（20）日清晨東北季風持續發威，全台天氣涼冷有感。氣象署表示，西半部與宜蘭清晨低溫僅15、16度，花東也下滑至17、18度，隨著白天冷空氣逐漸減弱，各地氣溫漸漸回升，一路暖到週末，週六、週日（22、23日）西半部及台東高溫上看26至30度，下週東北季風增強，北台灣天氣又會轉濕涼。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
把握周末短暫好天氣！下周全台又變天 連3天雨彈狂炸
把握周末短暫好天氣！下周全台又變天 連3天雨彈狂炸EBC東森新聞 ・ 1 天前
又有颱風要來了！專家示警「台灣3地區」生成時間曝
生活中心／周孟漢報導今（20）日持續受東北季風影響，各地皆感受涼冷，但從白天起將逐漸回溫，南部這2天更是有機會飆到30度。雖然氣候短暫回暖，但氣象專家賈新興表示，將又有2波東北季風南下，不僅水氣會增多，溫度也會變低；令人憂心的是，菲律賓東方海面有熱帶系統發展，可能會在26、27日於南海附近成颱，並影響台灣「3地區」。民視 ・ 1 天前
再冷1天！11/22東北季風減弱回暖 下週雨掃北、東部
今天(20日)持續受東北季風影響，清晨西半部及宜蘭低溫約15、16度，氣象署提醒，明天(21日)仍感受涼冷，週六東北季風減弱回溫，下週一(24日)東北季風再增強，北台灣天氣轉涼。中天新聞網 ・ 1 天前
今起回溫3天！下週新冷空氣報到 北台「先濕後乾」冷4天
[Newtalk新聞] 今(21)日冷空氣稍微減弱，各地氣溫超微回升，平地的低溫約在15至17度，對此，氣象專家吳德榮指出，今明兩天迎風面仍有少量水氣，23到24日白天各地晴時多雲，氣溫回升，但24日晚上起有一波「東北季風」南下，北台轉濕冷，25日下午起轉乾，各地晴朗穩定、早晚偏涼，26、27日東北季風逐漸減弱。 吳德榮指出，今晨冷空氣略減弱，氣溫比昨晨回升。截至4時52分各地區平地的最低氣溫約在15至17度，各區最低溫為北部(新北瑞芳區)16.6度、中部(雲林古坑鄉)15.8度、南部(高雄内門區)15.2度、東部(宜蘭三星鄉)15.8度。 而根據今晨觀測資料顯示，台灣上空有鬆散的中層雲，迎風面的低層雲、帶來北海岸、東北部局部降雨，今、明兩天迎風面仍有少量水氣，北海岸、東北部偶有局部短暫雨的機率，背風面多雲時晴；北台略偏涼，中南部白天舒適、早晚涼；今日各地區氣溫為北部17至24度、中部16至27度、南部15至28度、東部16至27度。 23到24日白天各地晴時多雲，氣溫回升，白天舒適微熱、早晚涼，東半部偶有局部零星降雨的機率，但24日晚上起有一波東北季風南下，迎風面降雨機率提高，北台氣新頭殼 ・ 19 小時前
下週一東北季風南下 北台灣將降雨、降溫
今（21）日冷空氣減弱，氣溫稍微回升，不過迎風面的基隆北海岸、宜蘭、花蓮及大台北山區仍有局部短暫雨，到了週末各地晴時多雲，氣溫回升更為明顯，不過下週一（24日）晚間又有東北季風南下，到時北台灣降雨機率提高，氣溫也會再下降。公視新聞網 ・ 17 小時前
今氣溫回升至週末 下週一東北季風南下再轉涼有雨
氣象署預報員黃恩鴻指出，目前環境仍為東北風主導，加上水氣未散，全台各地雲量偏多。白天溫度部分，北部與宜蘭約22至23度，花東地區則為24至25度，中南部高溫可達26至27度，感受上較為溫暖。展望週末（22至23日），東北季風將逐步減弱，各地氣溫回升，但早晚依舊偏涼。中南...CTWANT ・ 22 小時前
週末有望回溫至30度！下週再迎東北季風 低溫驟降下探14度
[Newtalk新聞] 明(22)天東北季風持續影響，但是23日東北季風減弱各地回溫，各地高溫可回到26到30度，對此，氣象署指出，24日晚間再有新一波東北季風增強，該冷空氣至少持續到28日，北部和東半部轉雨，局部低溫可下探14度，雖然強度不如這一波強，但降溫幅度仍有一定程度。 氣象署指出，這波東北季風影響將持續到明天，基隆北海岸、宜蘭、大台北山區有局部短暫雨，大台北平地、花東、恆春半島也會有飄雨，新竹以南多雲到晴；23日東北季風減弱，溫度回升，各地高溫可回到26到30度，但基隆北海岸、東半部、恆春半島、大台北山區仍有零星降雨，類似天氣將維持到24日白天。 24日晚上開始下一波東北季風增強，將帶來一波降溫，北部將有局部短暫雨；25日北部、宜蘭溫度將降至20到22度，25日過後各地低溫將降到16度到20度，局部空曠地區會再低1到2度，局部低溫探14度到15度，到28日都受東北季風影響，其中25日基隆北海岸、東半部、桃園以北有零星短暫雨；26到28日桃園以北、東半部有局部短暫雨，氣象署指出，下波東北季風帶來的冷空氣，雖然不如前一波強，但降溫幅度仍有一定程度。 另外，下週是否還有颱風生成可能新頭殼 ・ 9 小時前
今晨低溫僅12.8度！白天開始回溫 下週新一波東北季風「北台灣再降溫」
今、明（20日、21日）兩天東北季風影響，北部、東北部及東部天氣較涼，其他地區早晚亦涼；基隆北海岸、臺灣東北部、東部地區及大臺北山區有局部短暫雨，桃園以北、東南部地區、恆春半島及馬祖有零星短暫雨。氣象專家吳德榮就表示，今日白天起氣溫漸回升，直到下週一（24日）晚起一小股「東北季風」南下。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
才回暖「東北季風」下週殺到！北台灣又降溫「降雨機率提高」
生活中心／周希雯報導全台各地近日降溫有感，尤其北部更是冷颼颼的天氣，不過氣象署表示，今（20日）清晨雖然依舊寒冷，各地白天起將逐漸回溫，南部這2天有機會飆到30度。雖然氣候短暫回暖，但氣象專家吳德榮提醒，下週將有另一波「東北季風」南下，屆時北台灣氣溫再下降，迎風面降雨機率將提高。民視 ・ 1 天前
還沒冷完！南投名間今晨探12.8度 11/24變天轉濕冷
今天(20日)持續受東北季風影響，各地皆感受涼冷，清晨全台最低溫出現在南投名間鄉12.8度。氣象專家吳德榮指出，白天起氣溫漸回升，北台仍偏涼，下週一小股東北季風南下，迎風面降雨機率提高，北台氣溫也隨之下降。中天新聞網 ・ 1 天前
下週新一波東北季風南下！2地再轉濕冷 注意「擾動對台1影響」
今（21）日持續受東北季風影響，各地雲量偏多，天氣仍較陰沉，迎風北部、東部及山區有降雨，整體雨勢偏弱，累積雨量不多。晨間仍略有寒意，各縣市觀測平地低溫約15到18度，今日高溫可再較昨日回升1到3度左右，預測北部、東部高溫約22到24度，中南部高溫約25到27度。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前
今晨最低溫12.8度！白天起「冷空氣漸減弱」北部、宜花氣溫稍回升
中央氣象署觀測，今清晨本島縣市平地最低溫出現在南投縣名間鄉的攝氏12.8度。氣象署表示，今天（20日）持續受東北季風影響，各地皆感受涼冷，白天起冷空氣逐漸減弱，北部及宜花氣溫稍回升，明天天氣如何？氣象署指出，明天（21日）東北季風影響，北部及宜花天氣較涼，其他地區早晚亦涼，周六、周日（22日、23日）東北季風逐漸減弱，各地氣溫逐漸回升，早晚天氣仍涼，中南部留意日夜溫差較大。Yahoo奇摩（綜合報導） ・ 1 天前
今晨下探13.2度！南部週末上看30度 這天有「另波東北季風」再轉濕涼
中央氣象署指出，今日持續受東北季風影響，各地皆感受涼冷，清晨西半部及宜蘭低溫約15、16度，花東也只有17、18度，局部溫度會再更低一些；白天起冷空氣逐漸減弱，北部及宜花氣溫稍回升，高溫約20至22度，中南部及台東白天高溫為25至27度，感受較舒適。降雨方面，迎風面基隆...CTWANT ・ 1 天前
週四低溫"南投僅12.8度" 米粉湯店湧人潮"熱湯暖身"
生活中心／綜合報導這一波冷空氣南下，民眾起床時，應該還是感覺涼涼的，北部清晨低溫在苗栗13.1度，南投更掉到12.8度，位在南港的米粉湯店，一早就陸續有民眾上門，要來碗熱湯暖暖身子。不怕冷空氣持續在台灣上空，鍋爐上熱煙直冒，好暖和，台北市南港的米粉湯店，一早6點半開店，就陸續有客人上門，老闆來碗米粉湯。米粉湯店顧客：「冬天喝米粉湯會比較舒服，他還可以續湯，所以是還滿OK的，來吃30年了吧，冬天冷就比較喜歡吃熱的。」店內人潮沒有停下來過，不少民眾一起床就想來碗熱湯暖胃，老闆也說這幾天東北季風增強，生意就會比較好。米粉湯店老闆：「夏天就會比較淡季啊，冬天就會比較旺季，冬天大部分都會想說要吃點熱的，（冬天備料）會多一點啦，可能多一二鍋。」週四本島低溫南投12.8度，因清晨輻射冷卻影響（圖／民視新聞）因為週四清晨低溫，外島馬祖、金門，只剩11、12度，本島地區，南投名間最冷，12.8度、雲林古坑12.9度、苗栗、新北石碇、跟台中霧峰也只有13度左右，目前桃園以北、東半部地區，以及台南以南，雲量偏多，不過在苗栗到嘉義這一帶，雲量偏少，清晨輻射就會比較明顯，降溫幅度就比較大。主要因為中南部清晨輻射冷卻影響，降溫幅度比較大，早上偏涼冷。等到陽光露臉後，整體高溫來到20至26度；週五、週六會再多個1至2度；等到週日溫度回升，白天就比較暖熱，高溫26至30度，下週一開始，下波東北季風增強，北台灣率先有感，中南部、花東，則是下週二降溫。下週一開始東北季風又增強，北台灣率先有感（圖／民視新聞）氣象署預報中心科長林秉煜：「黃色曲線的這個點的低溫，相對週四來說，可能都是偏低點，這代表是在中部地區，最主要是因為下週的時候，東北季風雖然在影響，北台灣雲量偏多，不過對於中南部地區，感受還是晴到多雲的天氣。」再忍一下下，這波冷空氣馬上要過去，下一波東北季風強度稍稍減弱，不過早晚溫差大，洋蔥式穿搭，才不容易著涼。原文出處：週四低溫南投僅12.8度 米粉湯店湧人潮熱湯暖身 更多民視新聞報導全台氣溫急凍！鄭明典曬圖「這地除外」跌剩1字頭今晨低溫僅12.9度！白天起漸回溫 專家曝東北季風「這天」將再南下才回暖「東北季風」下週殺到！北台灣又降溫「降雨機率提高」民視影音 ・ 1 天前
低溫來襲！「這日」溫度明顯回升 下一波冷空氣報到時間曝
即時中心／潘柏廷報導中央氣象署科長林秉煜今（20）日上午說明，今天持續受東北季風影響，各地清晨溫度偏低，最低溫出現在馬祖僅11.8度，其他地區則為12到16度；昨（19）天低溫分布在北台灣居多，今天低溫前五名則分布在中部居多，預估東北季風會持續影響至週六（22日）後才會減弱，直到週日（23日）各地溫度會明顯回升。另，預估下週一（24日）晚間至下週三（26日）會受下波東北季風影響，早晚溫度還是偏涼。針對今天清晨低溫前五名，林秉煜表示，第一名為馬祖11.8度、第二名為南投12.8度、第三名為雲林12.9度、第四名為金門12.9度、第五名為苗栗13.1度。今日清晨6點低溫分布。（圖／氣象署提供）一週溫度趨勢方面，林秉煜指出，今天溫度大抵維持20至26度之間，雖較溫暖則為中南部地區，但可能對當地而言感受仍偏涼；明天清晨溫度會落在18到20度之間，雖溫度有回升，但感受依舊偏涼；週五（21日）至週六（22日）可以看到每天會回升1到2度；感受較溫暖的時候則為週日（23日），各地白天高溫可以到26度，甚至接近30度，但當天清晨溫度僅落在18到20度，因此日夜溫差恐達8到10度。直到下週一（24日）溫度雖略為下降，但像北部感受還是有26度高溫，而中南部及花東則為26到29度，而隨著晚間東北季風報到，北台灣溫度下降會有感，中南部則要等到下週二（25日）、下週三（26日）溫度會略降；下一波東北季風影響下，北台灣下週二（25日）會只剩下22度高溫，中南部則維持28度。一週溫度趨勢。（圖／氣象署提供）未來降雨趨勢部分，林秉煜提到，今明降雨區域為桃園以北、東半部迎風面偶爾會有零星、局部降雨；週六（22日）至下週一（24日）白天降雨區域會縮小，僅在基隆北海岸及東半部地區；隨著下週一（24日）晚間東北季風報到，雨區擴大至桃園以北、北部、東半部。至於，下週二（25日）東北季風帶來乾空氣，雨區範圍會縮小，桃園以北、東半部為零星、局部降雨。未來降雨趨勢。（圖／氣象署提供）原文出處：快新聞／低溫來襲！「這日」溫度明顯回升 下一波冷空氣報到時間曝 更多民視新聞報導今晨低溫僅12.9度！白天起漸回溫 專家曝東北季風「這天」將再南下必須支持！山富董座建議台灣「週休五日」 網力挺：選總統陽明交大附中學生衝斑馬線差點被撞 交通處竟稱「無法設置紅綠燈」民視影音 ・ 1 天前
冬天室溫18度是健康分界線！血壓上升增心血管風險
2023年發表於《Public Health》的大型系統性文獻回顧指出，室內溫度低於18度會導致人體進入「冷壓狀態」，引發一系列健康問題。張家銘醫師表示，冬季室內低溫不僅是舒適度問題，更會觸發身體生理層面的負面反應。中天新聞網 ・ 1 天前