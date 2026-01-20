全台進入感冒高峰期！ 診所才開診就爆滿 「候診清單深不見底」

天氣變化大，上呼吸道感染患者明顯增加，耳鼻喉科醫師表示，每年寒假前夕及農曆年前都是感冒高峰期，昨一早才開診，候診清單就深不見底，這周診所內的患者多數為一般病毒感染，主要症狀包括喉嚨痛、鼻塞、流鼻水及咳嗽，也有零星A、B型流感、諾羅病毒及腸病毒感染案例，提醒民眾外出時應戴口罩、勤洗手，以降低感染風險。

弘育耳鼻喉科診所昨（19）日於粉專發文指出，隨著年關將近，本周上呼吸道感染患者明顯增加，多數為一般病毒感染，主要症狀包括喉嚨痛、鼻塞、流鼻水及咳嗽，也有零星出現A、B型流感、諾羅病毒及腸病毒感染案例。

弘育耳鼻喉科診所表示，昨上午才開診就湧入大量患者，候診人數爆滿，候診清單深不見底，緊急增派醫師支援，才順利紓解人潮，提醒每年寒假前夕及農曆年前都是感冒高峰期，民眾應多加注意，建議在出入人多的公共場所戴口罩、勤洗手，以降低感染風險。

從診所提供的監視器畫面可見，掛號櫃台前排滿等待看診、戴口罩的病患，後方候診區的座位也幾乎全滿，顯示近期上呼吸道感染患者明顯增加，門診人潮擁擠。

疾管署13日也提醒，近期氣溫變化大，可能增加疾病傳播風險，為加強防範流感及新冠等呼吸道傳染病，提醒民眾應落實手部清潔、注意飲食衛生，出入人多擁擠場所建議佩戴口罩、生病在家休息及遵守咳嗽禮節等衛生習慣，並儘速接種公費流感新冠疫苗，若出現呼吸困難、胸痛、意識改變等危險徵兆，應儘速就醫，並配合醫師指示服藥，以降低併發重症風險。

