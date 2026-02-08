全台進冰庫「3地區」有望降雪！專家1圖曝「最凍時間」
生活中心／楊佩怡報導
今（8 ）日強烈寒流持續發威，全台氣溫急凍，西半部及宜蘭地區低溫僅剩 8 至 11 度，局部地區甚至會出現 10 度以下 的極端低溫。此外，由於低溫與水氣條件配合，今日全台高山均有降雪機率，不少追雪族已整裝待發；前中央氣象局長鄭明典舊在臉書發文指出，最低溫恐在「這時間」出現。
鄭明典曬出氣壓變化圖，並預估最低溫恐在傍晚日落之後才出現。（圖／翻攝自鄭明典臉書）
氣象專家鄭明典今（8 ）日在臉書發文曬出「台北過去24小時氣壓變化圖」，這張圖表紀錄了從2月7日清晨6時10分到2月8日清晨7時之間，台北地區地面氣壓的波動情況。從 2月7日下午 16時開始，氣壓呈現明顯的上升趨勢。到了 2月8日凌晨 4時之後，氣壓更是陡峭攀升，一度接近 1030 百帕。鄭明典表示這個氣壓值算高了，比對台灣附近雲街走向，冷高壓應該很接近出海階段，通常這階段冷空氣（平流）最強，「但最低溫可能要等傍晚日落之後才出現」。
今（8）日受寒流影響，北台灣白天氣溫約落在10度至11度左右。（圖／翻攝自中央氣象署報天氣臉書）
氣象署指出，今（8）日寒流影響，西半部及宜蘭低溫約8至11度，花蓮及台東12至14度，局部地區可能有10度左右或以下低溫，且北部、宜蘭、金門及馬祖低溫時間較長，請民眾特別注意保暖。降雨方面，桃園以北及宜蘭地區有局部短暫雨，花東、恆春半島及新竹以南山區有零星短暫雨，新竹以南平地則為多雲到晴。
氣象署指出，南部、台東3000公尺以上；竹苗、中部、花蓮2500公尺以上；桃園以北及宜蘭1000公尺以上，這3地區有望降雪。（示意圖與本事件無關／民視新聞資料照）
降雪部分，氣象署表示若溫度與水氣條件配合，今（8）日南部、台東3000公尺以上，竹苗、中部、花蓮2500公尺以上，桃園以北及宜蘭1000公尺以上山區有降雪機率，而高山氣溫偏低，路面易有結冰、濕滑情形，行車用路及登山請民眾務必注意路況安全。
原文出處：冷高壓出海全台進冰庫！「3地區」有望降雪…專家曬「陡峭曲線圖」揭最凍時間
快訊／雨彈開炸！5縣市大雨特報
跟好天氣說掰掰！週末濕冷恐跌破10度 回溫時間曝光
快訊／台灣2分鐘內「2次地震」 震央一東一西
