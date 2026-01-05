全台進冰箱！下波低溫「挑戰寒流」連凍5天 天氣風險：最冷探5度

生活中心／倪譽瑋報導

氣象署提醒，不只北部冷，夜間清晨中南部也會出現較顯著低溫。（圖／氣象署）

今（5）日是小寒節氣，之後可能再更冷！中央氣象署指出，今晚至明（6）日一波冷氣團來襲，強度有機會達寒流，中部以北低溫約在9至13度，中南部也剩13至16度；氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」則發文指出，空曠處及近山區有5度左右的機會，預計這波冷氣團持續到週日（11日），接著天氣換受東北季風影響。

明冷氣團報到 挑戰寒流中北部估探9度

氣象署預報員鄭傑仁表示，今晚至明日有強烈大陸冷氣團南下，預計各地都會降溫，平地低溫約10至14度；而最冷時間點為週三（7日）清晨，受輻射冷卻影響，中部以北、宜蘭、金門、馬祖可能來到9至13度挑戰寒流等級，局部近山區平地、空曠地區有機會低2度左右。降雨方面，冷氣團來襲天氣逐漸轉乾，明東半部、恆春有局部短暫雨；週三起各地多雲到晴。

廣告 廣告

冷氣團來襲，北部低溫可能來到10度以下。（圖／翻攝自windy.com）

氣象署預計，這波強烈冷氣團影響造成的「乾冷天氣」會持續到週六（10日），期間水氣偏少，高山較難降雪。到週日起日換東北季風影響，各地早晚仍冷，西半部局部地區日夜溫差可能達10至13度；且雨區擴大，基隆北海岸、東半部、大台北山區有局部短暫雨。

週末至下週有一波東北季風，預計水氣比冷氣團多。（圖／氣象署）

乾冷約持續5天 週日轉東北季風

天氣風險也逐日分析冷氣團來襲期間天氣變化，今日後各地氣溫將再降低，週三、週四（8日）夜間起輻射冷卻強，會出現明顯低溫，預估各地低溫普遍在10度上下，空曠處及近山區有5度左右的機會；不過受益於日照，白天會比較溫暖一些，中北部及東北部高溫約15度、中部以南高溫約19到24度、花東高溫約19到22度。

雖然週五（9日）冷氣團減弱，但低溫情形持續明顯，仍是白天偏暖、夜間輻射冷卻低溫的型態，各地溫差大，低溫約10至14度。週六另一波冷空氣短暫增強，各地維持晴到多雲天氣，晚間低溫持續明顯；週日冷空氣減弱轉偏東風環境，各地晚間低溫將稍回升，預估低溫約11到15度。

本週冷氣團連日發威，減弱可能得等到週末。（圖／翻攝自天氣風險 WeatherRisk臉書）

更多三立新聞網報導

很多人犯錯！綠皮菜瓜布「不適合刷餐具」 官方曝用途

親中不讓台人入境！台灣不買「這國」龍蝦 採購暴跌70％

伊朗政府恐垮台？傳哈米尼擬採「B計畫」跑路到俄羅斯

抗議抓馬杜洛！反戰組織揪「宏都拉斯案例」控：川普非真心反毒

