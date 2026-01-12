全台進冰箱 11天349人OHCA 上周四單日40人

消防署公布統計，1月1日至11日全台非創傷OHCA（到院前心肺功能停止）案件累計349人。（示意圖／本報資料照）

大陸冷氣團籠罩全台，低溫持續影響民眾生活。今（12）日清晨全台最低溫出現在新竹縣關西鎮，僅7.4度，中央氣象署上午6時27分發布低溫特報，指出新北至高雄、宜蘭及金門等13縣市，局部地區有10度以下低溫發生機率；消防署同步公布統計，1月1日至11日全台非創傷OHCA（到院前心肺功能停止）案件累計349人，強調數據為通報彙整，與近期天冷並無直接關聯。

氣象署表示，受大陸冷氣團影響，北部及東北部天氣明顯偏冷，其餘地區早晚亦冷，今日清晨至上午為低溫最顯著時段。此次低溫特報亮起黃色燈號（寒冷）的縣市，包括新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、宜蘭縣及金門縣，提醒民眾加強保暖，慎防寒冷對心血管與呼吸系統造成影響。

氣象署指出，白天起冷氣團逐漸減弱，北部及東北部氣溫可望回升，北部、東半部白天高溫約19至21度，中南部約22至24度；不過各地清晨低溫仍約11至15度，其中高雄以北近山區與空曠地區，仍有10度左右或以下低溫發生機率。西半部日夜溫差大，長者及慢性病患者應特別留意。

另一方面，消防署12日公布1月上旬非創傷OHCA人數統計，1月1日至11日每日介於23至40人之間，其中8日單日達40人，11天累計349人。消防署強調，相關數據並未顯示與低溫有直接因果關係。

