全台進冰箱！21縣市低溫特報 北部晚上恐剩5度

受到寒流影響，氣象署今（8日）針對21縣市發布低溫特報，並提醒今天晚上到明（9日）清晨非常寒冷，北部及宜蘭地區低溫可能出現5到10度低溫，中部、台南與花蓮地區7到10度，高屏地區、台東與澎湖10到12度，金馬地區則是6到7度，提醒民眾注意保暖，農作物和養殖業者也要留意寒害。

氣象署今上午針對全台21縣市發布低溫特報，新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣及金門縣有6度以下低溫發生的機率；新北市、基隆市、台北市、桃園市、新竹市、台中市及彰化縣則有持續10度左右或以下低溫的可能，連江縣也有持續6度左右或以下低溫發生的機率，上述縣市均為代表非常寒冷的橙色燈號，提醒民眾加強保暖。

氣象署指出，南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、花蓮縣及台東縣為代表寒冷的黃色燈號，有10度以下低溫發生的可能性。

氣象署提醒，天冷注意保暖，也要小心使用瓦斯熱水器和電暖器，保持室內通風、用電安全；外出時避免長時間待在寒冷環境，同時要關心長者與兒童，小孩的頭、手、腳和脖子要保暖。另冬天流感容易傳染，記得勤洗手、咳嗽要遮住口鼻，有生病就待在家休息。農作物和養殖業者也要留意寒害，做好防護。

