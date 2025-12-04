全台逾30萬失智症患者 博太生醫開啟植物新藥研發

亞太地區規模最大的醫療科技展會於12月4日在南港展覽館一館隆重開幕，在眾多參展企業中，專注於失智症和植物新藥研發的博太生醫（Botanicure），因其「植物藥開發強加速器平台」策略而備受關注。這次亮相為外界提供了一個難得的機會，得以一窺其最新的研發進展與國際布局。

博太生醫董事長徐宜生在接受採訪時強調，「失智症不是未來的隱患，而是現在進行式。」他指出，全球平均每3秒就有一名失智症患者出現，成為增長最快的疾病。台灣目前已有超過30萬名失智症患者，若照此速度增長，至2041年人數將突破50萬人。他表示，雖然現有市場上已經存在針對失智症的抗體新藥，但「使用門檻高、療效有限、副作用風險高、成本昂貴，且僅約15%的患者適用。」因此，博太生醫選擇走植物新藥的道路，以多靶點、多機轉結合的方式，通過抗氧化、抗發炎、改善微血管循環與神經保護等作用機制來對抗失智症這一複雜、多元的神經退化系統性疾病。

徐宜生也透露，公司不僅專注於核心新藥的開發，還志在建立一個全球植物新藥平台，從源頭植物栽種（依據GACP標準）、成分穩定一致化，到臨床試驗與國際授權整合，形成一套完善的系統。博太生醫憑藉台灣在農業科技上的豐富資源、生技研發能力以及國際專業團隊的背景，希望將這一理念推向國際主流。

