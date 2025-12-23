全台運動人口比例突破8成 35.6％民眾規律運動創11年新高

運動部22日公布「2025年運動現況調查」結果，本次調查期間為今（2025）年6至7月，共訪問2萬5472名13歲以上民眾。結果顯示今年國人參與運動人口比例達83.3%；規律運動人口（指每週運動3次以上、每次運動30分鐘以上，且運動時會流汗與喘氣）比例更達到35.6%，較前一年增加0.3％，創下自2014年以來新高。

調查也發現，民眾運動時會達到流汗、喘氣強度的比例已達49.5%，較2016年增加5.8%，是近10年來增幅最大一次。進一步檢視男女性比例，男性運動時選擇會流汗喘氣強度的比例為54.4%，較2016年增加3.0％；女性選擇會流汗喘氣運動強度比例為44.8%，較2016年增加8.5%，增加幅度明顯高於男性。

若針對男女主要運動項目分析，男性從事球類運動比例（22.9%）高於女性（17.4%），主要運動項目為籃球及羽球；女性則是在從事武藝、伸展、舞蹈比例（22.4%）上高於男性（12.7%），主要運動項目為伸展操、皮拉提斯或瑜珈。

而在所有球類運動項目中，尤其以羽球運動人口成長最為明顯，今年比例達9.4%，較2016年成長4.2%。運動部分析，可能是受近年台灣羽球選手在國際賽事表現優異影響，讓民眾從事羽球比例增加。

本次調查也顯示，相較於無運動者，有規律運動者更容易感到健康快樂。以規律運動者為例，有高達81.8%「自覺健康」，較無運動者高出12.4%；「自覺生活快樂」比例也高達73.6%，較無運動者高15.8%。