全台運動人口比例逾8成3 規律運動人口增至35.6%

運動部今天(22日)發布「2025全民運動現況調查」，顯示全台運動人口比例已超過8成3，較去年增加0.4%；其中規律運動人口更增至35.6%，較去年增加0.3%，也就是從去年的741.6萬，再新增6.9萬人。

政府自2016-2021年推出「運動i台灣計畫」後，又在2022-2027年推動「運動i台灣2.0」，今年更在運動部成立後，增設「全民運動署」，希望讓全民養成運動習慣、擁有健康生活，同時達成以運動壯大台灣的目標。

廣告 廣告

根據運動部22日發布的「2025全民運動現況調查」，顯示全台運動人口比例已超過8成3，較去年增加0.4%，也是2019年疫情後的新高；其中規律運動人口，也就是依循「7333」原則，每周運動3次、每次30分鐘、每分鐘心跳達到130下的民眾，從去年的741萬6,706人，再新增6萬9,033人，來到748萬5,729人的新高。運動部政務次長鄭世忠說：『(原音)整個調查下來，今年我們規律運動的人口達到35.6%，比(民國)113年增加了0.3%；運動強度這10年來都有一些增加，女性增加的比例也大於男性；室內運動的增加也是蠻多；那有在運動的朋友在整個運動環境的充足性跟滿意度也都有一些提升；當然，有規律運動的人，不意外的，對自己也感到比較快樂、健康。』

值得注意的是，台灣對規律運動的定義較日本的7230，韓國的7130都更為嚴格，也就是日本是每周兩次、韓國每周一次；但美國是7533，每周5次；WHO則建議533原則。

全民運動署長房瑞文也說明，由於「運動i台灣2.0」即將於明年到期，因此全民運動署正著手規劃下階段的「全民運動中程計畫」；同時明年也將輔導各縣市政府推出具有地方特色的全民運動活動；還將推動「社區俱樂部」，將補助全民運動的對象從過去的地方政府或全國性社團，放寬到公司或法人，以利拓展基層運動。

至於今年首度舉辦的總統盃賽事，包括籃球三對三及街舞，房瑞文也表示，明年將續辦，同時正在評估是否新增其他項目；此外，搭配9月9日國民體育日，也計畫推出一整個月的系列活動；與此同時，無論是新興的極限運動或水域活動及登山，都是明年推動的重點，而且明年還將辦理登山運動產業國際論壇以及登山研討會。