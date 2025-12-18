全台過半勞工「月退不到2萬」 勞動部允評估

勞保基金預估2031年破產，立法院今天（18）審查勞保條例，力拚將「政府撥補」入法。不過，勞團也疾呼，勞保的投保薪資上限應該提升，目前卡在45800元，已經9年沒調整，導致全台有300萬勞工，薪資被迫「合法低報」，多數人月退金不到2萬元。對此，勞動部表示會「審慎評估」。

國民黨立委陳菁徽：「我們的目標非常明確，落實政府撥補法制化，並且確立政府負起最後支付責任。」主張勞保，撥補入法，因為，最新精算結果顯示，勞保基金，將在2031年破產，要把破網補上，18號立院衛環委員會，進行《勞保條例》審查。

廣告 廣告

全台過半勞工月退領不到兩萬，勞動部長洪申翰承諾審慎評估。（圖／TVBS）

勞動部長洪申翰：「現在其實每年撥補的金額，其實已經到1200億以上了，很大的關鍵其實是在於，中央政府的這個財政的能力跟體質。」要對撥補勞保虧損，負起責任，但眼看停砍公教年金，三讀通過，讓公教人員，士氣大振，勞工團體，也出現呼聲，希望，勞保最高薪資級距45800，應該調整。

因為，勞保投保的薪資上限，20多年來，只有兩度提升，分別是2006年，提高到43900元，2016，調整至45800元，接著就打住了。根據勞保局統計，全台過半退休勞工，每月勞保退休金，不到2萬，投保薪資上限，卡在45800的勞工，更從20年前的160萬人，暴增到現在超過，300萬人，也就是說，大約1/3的勞工薪水，被合法低報。

民進黨立委林月琴：「確保每一個世代勞工的，經濟生活皆能夠獲得保障，兼顧職業別平等。」因為按照勞保試算，若是一名勞工，工作30年，都以上限45800元投保，活到老領到老，月退金也只有20,610元，反之，一位工作30年的公務員，若以平均薪水，5萬元簡單估算，月退金，約為6萬元。

如何弭平落差，勞動部，要審慎評估一下。勞動部長洪申翰：「一直以來都有各種，希望勞工部來檢討的聲音，不過這確實會攸關於，整體勞保基金的財務情境，會很審慎地來做評估」允諾評估，調整投保上限的可行性，但確保勞保基金，不破產，還是當務之急。

更多 TVBS 報導

買什麼？美對台3500億軍售清單曝 顧立雄點名的2款無人機都來了

講武統罰百萬！政府修《國安法》 名醫曝賴清德也說過

遭藍白提案彈劾 卓榮泰：只要循憲政「我都願意面對」

KARA來台？台北跨年晚會「市府廣告暴雷」 小編一句網嗨翻

