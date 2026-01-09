全台道教界領袖齊聚台中大會師 王金平盼國會進退取捨、朝野和諧

全國道教界領袖齊聚台中無極三清總道院，前立法院長王金平及楊瓊瓔委員也到場。





國內首次集結全國各縣市道教會理事長暨道教界耆老先進的大型座談會，9日下午在台中外埔區「無極三清總道院」舉行。來自全台各地道教團體代表、學者專家與實務界人士共六百餘人齊聚一堂，場面盛大，為台灣道教發展史上極具指標性的盛會。

王金平出席台灣道教學術化發展座談會

會中決議成立「臺灣道教學院籌備委員會」，積極對外募集建校基金，並整合校地資源。王金平當場抛磚引金，率先捐出新台幣200萬元，隨即獲得5位熱心人士的響應，陸續認捐。



王金平接受媒體採訪詢問針對立法院朝野對立現況，王金平指出，大家有進有退，有取有捨，這樣才能圓滿達成。

王金平說，大家要平心靜氣，也一定要非常理性地來分析，各種衝突對立的前因後果，並提出互相尊重、包容，能夠互相接納的態度處理；大家平心靜氣坐下來討論，反省自己，尊重包容別人，共同想出大家可以接受的方案。

前立法院長王金平向道教界領袖致意。

由於立委楊瓊瓔也到場致意，針對藍營台中市長初選，王金平稱尊重2位有意參選的委員，他們私底下協商看看，協商好最圓滿，協商不成也就依黨各種提名程序進行。

楊瓊瓔說，她一直追隨王金平，直言王就是一位公道伯，各項事情都很圓融，現在也繼續追隨王的道教學院，希望透過宗教，讓社會更加安定、民心穩定、有智慧、國泰民安，這也是大家追隨王一步一腳印持續在做的理念。

今日座談會出席者包括無極天元道脈三台開山住持黃阿寬道長、和平禪寺總住持釋宗皇、中央研究院院士李豐楙、台中市副市長黃國榮、台中市政府民政局局長吳世瑋、中華民國道教總會理事長黃承國、台灣省道教會理事長陳燦宏、台中市道教會理事長紀國華、彰化縣道教會理事長張天從、宜蘭縣道教會理事長李文貴等各山長老耆宿大老出席。

