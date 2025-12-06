全台郵輪逾110萬人次創歷史新高 明年已預報600艘來台

【記者莊偉祺／台北報導】今年海外旅客來台千萬人次難達標，但全台郵輪進出港旅客將超過110萬人次，突破疫情前水準創新高！明年郵輪來台目前預報也有600艘次，包含高雄港歷來最大噸位國際郵輪等。

觀光署原定今年海外旅客來台目標為1000萬人次，但觀光署長陳玉秀近日指出，因花蓮水災及天候因素導致部分航班被取消等影響，初估今年1月到11月來台旅客僅約760萬人次，全年恐達不到900萬人次。

雖整體來台旅客不如預期，但交通部航政司另指出，今年全台郵輪進出港旅客預計可超過110萬人次，將超越疫情前105萬人次水準，創下歷史新高！依目前郵輪預報資料顯示，今年郵輪來台將超過560艘次。明年郵輪來台目前預報也有600艘次，其中17萬噸級地中海榮耀號將於明年3月以高雄為母港首航高雄，成為高雄港有史以來最大噸位的國際郵輪，另台中港亦將於疫情後再度迎來國際郵輪停靠。

交通部表示，郵輪運能量體龐大，主流型郵輪少則2000名旅客，多至5000至6000名旅客，為能有效處理相關郵輪消費案件，自明年元旦起，將要求郵輪公司如在台以母港營運載運旅客，應設立分公司或委託我國船務代理業負責處理消費爭議案件，以強化在地責任、落實在地管理。

同時，觀光署目前雖已訂定「郵輪國外旅遊定型化契約應記載及不得記載事項」，但主要適用於團體旅遊，針對多數郵輪旅客屬於未派領隊之個別旅遊型態，觀光署已研議增訂「郵輪國外個別旅遊定型化契約應記載及不得記載事項」，預計在今年底前提出相關草案。

另針對郵輪公司直接銷售或是委託旅行業代售之郵輪產品，航港局已研訂「郵輪船票服務定型化契約應記載及不得記載事項」，目前草案已送行政院消費者保護處審議中，最快明年即可上路。

高雄港旅運中心郵輪停靠。台灣港務公司提供

