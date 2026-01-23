全台醫療首例! 高醫導入NVIDIA B300 GPU技術再升級

南部中心／謝耀德、莊舒婷 高雄市報導

高雄醫學大學附設中和紀念醫院，23日舉辦NVIDIAB300GPUAI主機加速醫療數位轉型啟動儀式，也代表著高醫正式成為全台首家導入新一代NVIDIAB300GPU伺服器的醫療機構，不僅協助醫師能夠更準確判斷，也減輕醫護人員負擔，病人也能得到更好照顧。

全台醫療首例！ 高醫導入ＮＶＩＤＩＡ 新技術 智慧醫療邁入新紀元

高醫推出新科技，要讓醫師更準確判斷。（圖／民視新聞）

主持人：「請啟動。」學校、院方及產業夥伴代表，眾人齊聚一堂，高雄醫學大學附屬中和紀念醫院，舉辦加速醫療數位轉型啟動儀式，也代表著高醫，正式成為全台首家導入新一代NVIDIAB300GPU伺服器的醫療機構。高雄醫學大學附設中和紀念醫院院長王照元：「用最新的科技來輔助臨床醫療，讓科技跟人可以結合，變成一個有溫度的醫療，會以病人為核心，把這個智慧醫療用新的科技結合在一起，來提升醫療品質。」

高醫透過了NVIDIAB300GPU高效能運算平台，升級ＡＩ運算能量。（圖／民視新聞）就是這一台銀色的機器，NVIDIAB300GPU高效能運算平台，全面升級了院內AI運算能量，醫院將新技術導入臨床，不只能夠協助醫師更準確判斷，也降低了醫護人員負擔，同時讓病人們得到更好照顧。美超微電腦股份有限公司總經理林振瑋：「AI這個等於是對人腦做了一個外掛，包括像醫療影像的判讀，這是我們最常聽到的應用，從高雄這邊高醫開始，我們可以做一個起點，把這個AI的應用跟貢獻，跟高醫結合，貢獻給台灣甚至於人類。」高醫表示，人工智慧伺服器，可以用在生成式AI運算需求，達到快速診斷的效果，也代表著台灣智慧醫療邁入新的里程碑。

