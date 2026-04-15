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全台金針花集錦 賞金針花景點再加一，士林官邸的金針花，「豔」「福」不淺！
全台金針花集錦 賞金針花景點再加一！(圖為彰化虎山巖金針花，參山處提供)
【旅遊經 洪書瑱報導】
即將迎來溫馨的母親節，而應景的母親花，除了大家所知的康乃馨外，事實上「萱草」在華人的世界中，也代表的母親，古人常以「椿」代表父親，「萱」代表母親。而所謂的「萱草」，即是大家所熟知的「金針花」，別名很多，包括：忘憂草、宜男草，另因清晨開放，黃昏枯萎，具有「一日花」的特性，又被稱為「一日美人」，加上花型類似百合，英文稱為Daylily，故又有「一日百合」之名等！全台有不少知名的賞金針花景點，現在賞金針花再加一處，那就是「士林官邸」，這裡的金針花外型似百合及鳶尾，真是「豔」、「福」不淺，不僅花型碩大且色彩豐富，讓金針花的花容有了不一樣的姿色！
※.全台知名賞金針花景點：
東部：8-9月登場的「高山金針花」，如：花蓮富里「六十石山」、花蓮玉里「赤科山」、台東太麻里「金針山」。
中南部：彰化花壇「虎山巖」、台中新社「沐心泉休閒農場」、南投魚池「日月潭頭社金針花海」。
北部：竹子湖「故鄉」金針花農園、白石湖、士林官邸，與桃園大溪「百吉休閒農場」等。
六十石山金針花海(圖＼花蓮縣政府提供)
彰化虎山巖金針花季將登場，4月底至5月初迎來約30萬朵齊放盛況！(圖：參山處提供)
4月13日首花綻放16朵，預告花海盛況將至(圖：參山處提供)
萱草又名「金針花」，雖是大家熟知的食材之一，但不是所有的金針花都可以食用，「觀賞」用的園藝品種，如：紅萱、大花萱草等，通常含有較高的秋水仙鹼，不可直接採摘食用，以免中毒，常食用的金針為特定的農業栽培品種，而能食用的部份，花朵都必須在綻放前採收，生鮮金針，口感清脆甜美，適合大火快炒肉絲或煮湯，乾金針，因帶有獨特的煙燻與濃縮香氣，常被當作雞湯、排骨湯等風味食材。除了花朵可食用，嫩莖也是美味的食材，有個美麗的名字，稱為「碧玉筍」，可素炒或加肉絲拌炒等！
金針花在士林官邸盛開
不同品系金針花
不同品系金針花
不同品系金針花
今年臺北賞金針花的景點再加一，士林官邸悄然迎來一群令人驚艷的花卉新星，遠望宛如優雅的百合或高貴的鳶尾，細看之下，才發現這些令人驚喜的主角，竟是民眾耳熟能詳的萱草，也就是俗稱的金針花，而且顛覆以往大眾對金針花單一色調與樸實的印象，此次展出的金針花不僅花型碩大，更呈現出多樣且豐富的色彩層次，為園區景觀增添一抹嶄新風貌。
金針花屬於萱草科萱草屬（Hemerocallis）之多年生草本植物，依栽培環境與品種差異，可區分為「高山種」與「平地種」。此次於士林官邸展示的品種為平地種，適合種植於平地及海拔400公尺以下地區，為觀賞金針，具有良好的適應力與觀賞價值，花期主要集中於每年4月至6月，正值氣候溫和、百花盛開的季節，也成為踏青賞花的最佳時機。
此金針花由園藝所員工自行交種培育
值得一提的是，這次所展出的金針花並非單一來源，而是由園藝所的員工長期投入觀察與培育的成果，透過記錄不同品系金針花在花色、花型及生長特性上的差異，進一步進行人工授粉後，以實生苗成功培育出多樣化且具有觀賞價值的金針花。這些經由改良選育的金針花，不僅展現出橙黃、淡粉甚至雙色漸層等繽紛色彩，也在花瓣形狀與紋理上呈現出豐富變化，充分展現園藝交種的創新成果，目前士林官邸約有144盆金針花可賞！
欲前往士林官邸賞萱草的民眾，不妨藉由花期，親自走訪音樂台周邊區域，細細觀察不同品系金針花的差異，彷彿在花海中尋寶，發掘專屬於自己的驚喜。儘管金針花具有「一日花」的特性，即每朵花僅綻放一天便會凋謝，但其花序中蘊含大量花苞，能夠依序綻放，整體花期可持續約20天之久。此外，在眾多培育品系中，部分金針花更具備淡雅清新的花香，為視覺饗宴之外增添嗅覺層次，讓整體賞花體驗更加立體且豐富。
※.交通指南：
士林官邸公園：臺北市士林區福林路60號
1. 捷運淡水線至士林站(2號出口)，步行約7分鐘。
2. 聯營公車260、285、606、220、612、902至臺電北區分處站。
以上圖片：台北市公園處提供
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