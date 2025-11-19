全台開漳聖王信眾齊聚大溪，張善政市長：展現跨地域信仰凝聚力量。（新聞處提供）

記者陳華興／桃園報導

桃園市長張善政十八日晚間前往大溪區，出席「福仁宮開漳聖王宗教民俗觀光文化祭暨台灣開漳聖王廟團發展協會第五屆第四次會員大會」。張善政表示，開漳聖王信仰承載早年福建移民開墾台灣的歷史記憶，長年作為地方庇佑與族群凝聚的重要精神象徵，為全台極具文化價值的信仰資產，而台灣開漳聖王廟團發展協會成立四十年，也透過跨縣市合作串聯北、中、南、東各地宮廟，展現信仰跨越地域的凝聚力量。

張善政指出，今（一一四）年聯誼大會在大溪舉行，吸引遠自宜蘭、花蓮、雲林、屏東等縣市的信眾踴躍參與，不僅凸顯開漳聖王信仰的向心力，也展現宗教在凝聚情誼、促進文化交流上的深厚力量。張市長也邀請各地信眾把握在桃園的時間，多走訪大溪及周邊景點，親身體驗桃園人的熱情與好客。

民政局指出，台灣開漳聖王廟團發展協會自宜蘭成立至今，已有九十八間會員宮廟，透過年度聯誼活動深化交流、共享資源，共同維護信仰傳承。今年活動由大溪福仁宮主辦，期盼藉由宮廟間的合作與凝聚，持續為地方提供信仰支持，並共同推動桃園宗教文化與在地產業的繁榮發展。

包括市議員李柏坊、市府民政局長劉思遠、大溪區長徐景揚、台灣開漳聖王廟團發展協會理事長兼大園福隆宮主任委員王榮華、福仁宮主任委員江朝宗等均一同出席。