全台開票1800萬！ 《阿凡達：火與燼》灰燼族首領「瓦蘭」超狂身分曝光

《阿凡達：火與燼》當中的反派灰燼族首領「瓦蘭」被網友認為是這次片中記憶點最深刻的角色。二十世紀影業提供

《阿凡達：火與燼》17日上映單日便以1800萬票房佳績空降冠軍，成功刷新首部曲《阿凡達》當年的開票紀錄。不少衝首日的影迷紛紛被初次登場的大反派灰燼族首領「瓦蘭」所吸引，認為該角色展現出野蠻霸道卻帶點性感的氣息，被網友公認為本集最有記憶點的角色。而飾演瓦蘭的女星身分揭曉，她是傳奇喜劇大師查理卓別林的孫女奧娜卓別林。

灰燼族首領瓦蘭野性魅力圈粉

拍攝花絮中，與她有火辣對手戲的史蒂芬朗表示奧娜的表演具有獨特魅力，山姆沃辛頓亦回應在大銀幕觀看其演出時，那種震撼與恐怖感更為強烈。詹姆斯卡麥隆指出，透過最先進的3D設備將演員栩栩如生的演出呈現出來，能讓觀眾相信這個奇幻世界宛若真實。

詹姆斯卡麥隆強調「這是一場關於家人、家園與信任的巨大冒險，更是前兩部作品整個冒險任務的最終篇章。」柔伊莎達娜則有感而發地表示，這是一種令全世界著迷的體驗，本系列核心主題「家庭」依然是觸動影迷的主因。

《阿凡達：火與燼》中飾演瓦蘭的奧娜卓别林接受導演詹姆斯卡麥隆指導。二十世紀影業提供

視覺效果刷新巔峰 潘朵拉星大銀幕震撼熱映

國際影評對《阿凡達：火與燼》的讚譽持續延燒，Slashfilm形容這是類型電影的一大勝利，令人迫不及待想重返潘朵拉星；《紐約郵報》則稱讚這是三部曲中視覺最華麗的一集；IGN更指出本片在每個層面上都比前兩集更加精緻。目前《阿凡達：火與燼》全版本已在全台戲院上映。



