全台防災士取證突破10萬人大關 114年培訓量能成長15倍

消防署三十一日宣布全台取得防災士證照人數突破十萬人，全面強化社會防災韌性。（記者孫曜樟攝）

記者孫曜樟／台北報導

內政部消防署宣布，截至一一四年十二月三十一日全國防災士培訓完成取證人數達十萬八百三十二名，正式突破十萬名的重要里程碑，代表著我國在推動全民參與防災工作上邁入新階段，並落實總統賴清德提出的「全社會防衛韌性」理念。

消防署指出，自一一四年起在內政部長劉世芳督導下，積極擴大防災士培訓量能，培訓規模較以往每年平均高出約十五倍，顯示政府與民間合作深化防災教育及能力建置的成效。一一四年訓練對象不僅包括傳統社區與一般民眾，也跨足國防部、交通部、二十二個地方政府及十九家培訓機構等公私部門，涵蓋計程車司機、常備役、替代役役男、婦女團體、村里長（幹事）、高樓大廈管理委員會、保全人員、中華電信及台電公司等多元族群。

消防署指出，防災士課程內容廣泛，涵蓋防救災基本概念、災情判讀、居家防護措施、社區防災協作、避難路線規劃、止血包紮實作訓練，以及心肺救命術（CPR）與自動體外心臟電擊去顫器（AED）操作等。透過完整訓練，民眾在面對地震、極端氣候、坡地災害等威脅時，能提升自助、互助能力，並在災害發生時成為重要的第一線應變力量。

內政部及消防署強調，推動防災士制度是建構全民防災網絡的重要策略之一，制度採全民參與、無門檻、無義務形式，意在強化社會整體防災韌性與地方社區的應變效能。近期宜蘭及花蓮等地區災害發生時，許多防災士及地方團體積極投入救災與物資協助行動，有效提升地方應變效率。未來將持續深化與民間、企業及地方政府合作模式，整合多方資源，推動「人人是防災士」的願景。

內政部於今年稍早曾公布截至一一四年十二月二十二日止，全國已培訓并完成審核取證約九萬四千一百零二名防災士，其中男性占約百分之六十七點二一、女性占約百分之三十二點七九，六都人數分布也呈現台北市、新北市與高雄市均有逾萬名防災士。

消防署強調，全民提升防災意識是面對未來災害風險的唯一路徑，防災士人數突破十萬名象徵台灣社會防災能力的新起點，未來將以更開放、多元方式協助民眾強化防災知識與應變能力，期望打造一個更安全、更具韌性的島嶼。