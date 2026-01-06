全台降溫有感！他實測「被子1蓋法」超暖 網爆共鳴：躺五分鐘就流汗

生活中心／彭淇昀報導

近日全台降溫有感，不少人都拿出厚被子。對此，有網友直呼，前天冷到「睡覺連呼吸都是冷的」，試了一種被子蓋法相當驚艷。貼文曝光後，引發大票網友共鳴，驚呼「躺五分鐘就流汗了，超有用」。

近日氣溫驟降，有網友實測1種蓋法，大讚超暖和，非常有效，引發大票共鳴。（示意圖／資料照）

原PO在Threads上發文分享，因為最近氣溫驟降，前天睡到呼吸都是冷的，於是試了一種被子蓋法，先在底下鋪毛毯，中間蓋羽絨被，最後再蓋上毛毯封印，讓他大讚「非常有效！昨天試了睡得像寶寶」。

貼文曝光後，吸引8.5萬次瀏覽、1.1萬讚，引發不少網友共鳴，「我之前棉被也是，毛的朝自己，有夠舒服，有時候沒有很冷還可以蓋到流汗」、「昨天試過，躺5分鐘就流汗了，超有用」、「這超級有用」。

對此，原PO補充道「好像是刷毛可以製造溫暖、羽絨封存熱度，所以才會覺得超熱，因為熱量都散發不出去了」。

家醫科醫師陳欣湄也在臉書分享日本的「三明治蓋被法」，首先在床墊上鋪一條薄毛毯，別讓背部直接貼在冰冷的床墊，這一步很多人忽略。再來，蓋上主要棉被，無論羽絨被、石墨烯被，一般冬被適合，最後在棉被外「蓋一條薄毛毯」，鎖住中間的熱，讓冷空氣不容易鑽進來。

陳欣湄解釋，底下的毛毯能保護背部，不讓熱一直被床墊帶走，中間那一層則是「存熱」，最上面的毛毯則是擋冷空氣，幫棉被加一層「外套」。許多手腳冰冷、血液循環較差的人，採用三明治蓋被法後，通常會覺得「同一件棉被，變比較暖」。

不過陳欣湄也提醒，保暖剛好即可，若半夜熱到狂流汗、睡得很悶，反而容易著涼或睡不好，此時不需要蓋到那麼多層，或是換薄一點的被子。另外，長輩、行動比較不方便的人，也要注意別蓋得太重，避免翻身太吃力。

