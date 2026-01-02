全台降溫有感！最冷時段落在今晚至明晨 部分地區高山有望降雪

[FTNN新聞網]實習記者鄭巧薰／綜合報導

全台今（2）日降溫有感，氣象專家林得恩在粉絲專頁「林老師氣象站」發文表示，受強烈大陸冷氣團影響，各地寒冷相當有感，其中今晚至明日清晨，將是本波冷空氣影響最劇烈、降溫最為明顯的時段，提醒民眾務必加強保暖。



林得恩表示，最低溫方面，中部以北、宜蘭及金門地區約攝氏10至14度，南部、花東及澎湖地區約攝氏12至16度，馬祖地區則可能降至攝氏8至9度，沿海、空曠地區及近山區域，局部更不排除出現攝氏10度以下低溫，民眾外出應做好防寒準備。

此外，受低溫及水氣影響，北部及宜蘭地區約1500至2000公尺高山，以及中部與花蓮地區約3000公尺以上高山，皆有零星降雪、固態降水或路面結冰的機會。林得恩提醒，高山道路可能因低溫出現濕滑或結冰情形，行經山區務必留意路況並注意行車安全。

林得恩也指出，這波強烈大陸冷氣團預計將影響至1月4日白天，屆時才會略為減弱，不過緊接著下一波強冷空氣將於1月5日再度報到，寒冷天氣仍將持續，民眾應隨時留意最新氣象資訊。



