全台降溫有感！氣象署「1圖」解答冷氣團、寒流有多冷 這等級封印被窩

入冬首波強烈大陸冷氣團來襲，今（2）日全台有感降溫，中央氣象署提醒，今明2天的這波是「強烈大陸冷氣團」等級，越晚越冷，提醒家中長輩、心血管疾病親友要戴上帽子、圍巾、手套，把頭頸部與四肢都保暖好。

氣象署以「貓貓圖解」說明冷空氣強度定義。（圖／翻攝自報天氣 - 中央氣象署臉書）

氣象署表示，剛跨完年就受到這波入冬以來最明顯的冷空氣影響，提醒晚歸的朋友外套醫定要穿夠，因為越晚會越冷，也記得多關心家中長輩與心血管疾病親友，戴上帽子、圍巾、手套，把頭頸部與四肢都保暖好。

冷空氣怎麼分級？冷氣團、寒流？到底哪個比較冷？差在哪裡呢？氣象署以「貓貓圖解」進一步解釋，每當有來自北方的冷空氣影響臺灣時，氣象署會根據「臺北氣象站」的日最低溫，來區分影響程度的強弱。

「東北季風」最低溫≥15度，感受上覺得涼涼的；「大陸冷氣團」14度≥最低溫>12度​，已經開始想縮起來了；「強烈大陸冷氣團」12度≥最低溫>10度，覺得發抖中；「寒流」則是最低溫≤10度，封印在被窩裡，不想出門。

另外，氣象署表示，今明兩天的這波是 「強烈大陸冷氣團」 等級，大家出門記得要像圖裡的貓貓一樣，把衣服穿好穿暖，變身成溫暖的毛球喔。

