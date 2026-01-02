全台降溫！他有感「被風吹到要找掩體」網掀共鳴：一鍵變超冷

入冬首波強烈大陸冷氣團來襲，今天（2日）各地氣溫明顯偏低，加上東北風明顯偏強，讓大票民眾相當有感，有網友也直呼「第一次被風吹到要找掩體」，在網上掀起共鳴。

今天各地天氣寒冷，預計入夜後將為這波強烈大陸冷氣團最冷時段，有網友也忍不住在論壇Threads發文，直呼「有人可以告訴我台中現在是怎樣嗎？我第一次被風吹到要找掩體」。

貼文掀起大票網友共鳴「冷颼颼」、「昨天明明還不冷的，今天一早起來直接刷毛帽T穿起來」、「我也是第一次被風吹到歪掉，走路不穩」、「風大到我的鼻水都噴到後面車的擋風玻璃上」、「海線的話騎摩托車就跟拍玩命關頭一樣，感覺會被風掀翻，然後第一次體驗到卡通裡面咬緊牙關，但嘴皮會被往後吹的感覺」

「確實，我第一次在不是颱風天的日子看到早餐店的棚子被吹翻」、「一鍵變超冷，海線體感四度」、「來梧棲就知道什麼是凍僵的溫度」、「今天在台中港的社畜差點直接被吹到去填海」、「去梧棲感受一下，人要被吹走的感覺」、「沙鹿風真的大到」。

強烈大陸冷氣團影響，各地氣溫明顯偏低，新北市、基隆市、台北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣有持續10度左右或以下氣溫發生的機率；台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、花蓮縣、金門縣有10度以下氣溫發生的機率，請注意。

東北風明顯偏強，今日上午至明日晚上澎湖縣局部地區有平均風9級以上或陣風11級以上發生的機率（橙色燈號），新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、屏東縣、花蓮縣、台東縣（含蘭嶼、綠島）、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率（黃色燈號），請注意防範。

撰稿：吳怡萱






