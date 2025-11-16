全台降溫！連2天低溫剩12度 「雨最多」地區曝

今天入秋以來最強的一波冷空氣抵達台灣。（示意圖／黃耀徵攝）

今天（17日）東北季風增強，各地天氣轉涼，明天（18日）北台濕涼微冷，其他地區早晚亦涼，週三、四（19、20日）清晨苗栗以北將出現12度左右的平地最低氣溫，台北氣象站則可能降至16度左右，提醒民眾注意保暖。

氣象署今晨4時許發布「陸上強風特報」，東北風明顯增強，今晨至明晚台中市、彰化縣、雲林縣、澎湖縣局部地區有平均風9級以上或陣風11級以上發生的機率（橙色燈號），基隆市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、嘉義縣、台南市、屏東縣、宜蘭縣、台東縣（含蘭嶼、綠島）、金門縣、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率（黃色燈號），請注意防範。

陸上強風特報。（圖／中央氣象署）

氣象署最新資訊顯示，今天東北季風增強，將是入秋以來抵達台灣最強的一波冷空氣，北台灣氣溫率先開始下降，天氣愈晚愈涼，桃園以北及宜蘭上半天氣溫約21到24度，到了晚上會降到19、20度，至於其他地區早晚低溫20至22度，白天仍較為舒適溫暖，高溫約26至30度。

降雨方面，迎風面水氣多，雨勢愈晚愈明顯，基隆北海岸、東北部地區及大台北山區下雨時間較長，並有局部大雨發生的機率，桃園以北其他地區亦有短暫雨，竹苗及花蓮則為局部短暫雨，台東、恆春半島及中南部山區是零星短暫雨，中南部平地是多雲到晴的天氣。能見度方面，清晨雲林至高雄地區有局部低雲或霧影響能見度，嘉南地區已或將出現能見度不足200公尺。

週二、週三因東北季風影響，中部以北及宜花天氣明顯偏涼，其他地區早晚亦涼，各地感受會比較冷一些；週二基隆北海岸、東北部地區及大台北山區有雨，並有局部大雨發生的機率，桃園以北地區有短暫雨，竹苗及東部地區有局部短暫雨，東南部地區、恆春半島及中南部山區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴；週三水氣減少，北部、宜花地區仍有局部短暫雨，台東及恆春半島亦有零星降雨，其他地區為多雲到晴。

氣象署預測，週二、三中部以北、宜蘭低溫16至18度，南部、花東18至21度；北部及宜蘭高溫18至21度，中部及花東22至26度，南部27至29度。

氣象署指出，週四、五（21日）東北季風影響，北部、東北部及東部天氣較涼，其他地區早晚亦涼，週六、日（22、23日）東北季風稍減弱，各地氣溫漸回升，早晚天氣仍涼；基隆北海岸、東半部地區及大台北山區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

溫度方面，預估週四、五中部以北及宜蘭低溫15至17度，南部及花東17至20度；北部及宜花高溫20至23度，中南部及台東25至29度。週六、日台灣各地低溫為17至21度，宜花高溫22至25度，西半部及台東26至30度。

氣象專家吳德榮在「氣象應用推廣基金會」專欄「洩天機教室」撰文道，最新模式模擬顯示，明日東北季風迎風面水氣偏多，北部、東北部及東部有局部短暫雨，北台濕涼微冷，中南部白天舒適、早晚微冷。

吳德榮表示，週三、四迎風面水氣逐日略減，週三北部、東北部及東部仍有局部短暫降雨的機率，北台偏涼微冷，週四北海岸、東北部仍有局部短暫降雨的機率，白天起氣溫略升。週三、四的清晨苗栗以北將出現12度左右的平地最低氣溫，台北氣象站則降至16度左右，雖離「大陸冷氣團」的強度、有段差距，但氣溫比前週低了不少，仍應注意穿著調整。

吳德榮指出，最新模式模擬顯示，週五至週日迎風面仍有水氣，北海岸、東北部偶有局部短暫雨的機率，背風面晴朗穩定；週五、六北台偏涼，中南部白天舒適、早晚涼；週日東北季風減弱，各地氣溫回升。

