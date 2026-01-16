全台陷入「免費」營養午餐競賽：當學生的餐桌淪為政治喊價 中央的「食育」大計為何集體失語？
撰文＝童儀展
2026年的台灣教育現場，正經歷一場前所未有的「午餐風暴」。
這場風暴的震央從台北市開始，迅速席捲台中、高雄等直轄市，如今連財政並不寬裕的基隆市與台南市，以及身為農業大縣的雲林縣，也因不堪民意壓力與鄰縣比較效應，相繼宣佈跟進國中小營養午餐免費政策。全台彷彿進入了「免費午餐」的骨牌競賽，地方首長為了不讓選民有相對剝奪感，即便勒緊褲帶也要硬著頭皮買單。
然而，在這場地方政府的財政豪賭中，最令人感到無法理解的，莫過於行政院長卓榮泰日前的回應。卓榮泰直言，依現行《財政收支劃分法》（簡稱財劃法）修正後，中央財政已遭削弱，今（2026）年中央政府預計舉債3000億元，因此「無餘裕」協助地方推動免費午餐。
這番話聽似合乎財政邏輯，實則暴露了中央政府極其嚴重的「食育認知赤字」。因為當行政院將孩子們的午餐，視為可以因「沒錢」而切割的「地方福利」，而非必須捍衛的「國家教育」，這不僅是全台灣教育主管機關：教育部的失職，更是國家發展戰略的重大誤判。
舉債3000億卻省孩子的飯錢？中央的價值排序錯亂
卓榮泰以「舉債3000億」作為無法補助的理由，這在邏輯上是站不住腳的，國家的預算分配反映的是執政者的價值排序。我們看得到前瞻計畫的軌道建設數以千億計，看得到高科技產業的水電補貼毫不手軟，但當議題來到攸關下一代健康的「飲食教育」時，中央政府卻兩手一攤喊沒錢？
這顯示出在中央政府的思維裡，營養午餐仍然停留在「填飽肚子」的庶務層次，而非「投資未來」的戰略層次。
如果中央政府真正理解「食育」的重要性，意即透過飲食培養國民健康素養、減少未來健保支出、並支持國產農業永續，那麼，無論財政多麼困難，這筆預算都應該被視為「必要支出」，而非可有可無的「剩餘分配」。卓榮泰的說法，無異於告訴國人：在政府的帳本裡，孩子的午餐順位，排在冰冷的硬體建設與政治角力之後。
教育部的「隱形」代表全國教育主管機關的自我矮化
在這波亂象中，最該負責卻最安靜的，是教育部。
《學校衛生法》雖有規範午餐，但長久以來，教育部採取的是一種「消極督導、積極甩鍋」的態度，將午餐業務視為地方自治事項。當基隆市與雲林縣這些財政等級屬於中後段班的縣市，都被迫加入六都發起的免費競賽時，教育部難道沒有看見潛在的災難？
一旦財政相對貧困的縣市硬推免費午餐，在缺乏中央專款補助的情況下，極可能發生以下兩種排擠效應：
1、排擠教育預算：
各縣市為了湊出午餐費用，有可能導致學校的修繕費、圖書費、甚至代課老師薪資可能被縮減，而這也是新北市政府為何至今仍堅拒免費營養午餐政策的原因。
2、犧牲午餐品質：
為了維持「免費」的假象，當食材通膨時，縣市政府無力追加預算，只能默許廠商使用更廉價的加工品、進口肉，甚至縮減水果與乳品的供應次數。
教育部作為全國中小學的主管機關，理應在第一時間跳出來喊停這種惡性競爭，並主導訂定全國一致的「午餐品質底線」與「經費分擔機制」。然而，教育部卻選擇躲在行政院的「沒錢」招牌後面，任由台灣分裂成「有錢縣市吃得好、窮縣市只能求吃飽」的飲食階級社會，這種完全沒有承擔的態度，是對國民義務教育精神的背叛。
農業部的困境是食農教育的斷鏈
當雲林縣宣佈跟進免費政策，其實格外具有諷刺意味，因為雲林是台灣的糧倉，是農業部推動「食農教育」與「在地食材」最重要的基地，照理說，雲林應該是最能實踐「吃在地、食當季」的縣市。然而，當雲林縣政府必須自籌財源來支應龐大的免費午餐支出時，試問，縣府還有多少餘力去補貼在地小農的有機蔬菜？還是為了壓低成本，反而回頭採購更便宜的外縣市或進口食材？
農業部推動多年的「3章1Q」獎勵金，在全面免費的成本黑洞面前，恐將顯得杯水車薪。若中央不介入，這場免費午餐的競賽，最終將迫使團膳業者向上游農民壓價，導致可能出現「越是農業大縣，農民反而被剝削得越慘」的荒謬結果，所以農業部若繼續漠不出聲，無異於坐視國產食材供應鏈可能在校園中崩解的危機。
財劃法不是藉口 根本問題在於缺乏《學校午餐專法》
卓榮泰將問題推給《財劃法》修正削弱中央財源，這是在轉移焦點，因為問題的根本不在於錢分給誰，而在於該筆錢的用途是否被法制化保障。
日本早有《學校給食法》，韓國也有完善的午餐法源，明確規範中央與地方的經費分擔比例（例如食材費由家長或地方負擔，人事、設備與維運費由政府全額買單）。反觀台灣，因為遲遲沒有一部《學校午餐專法》，導致午餐經費成為地方首長的私房錢與選舉籌碼。
如果今天有一部專法，明定中央必須負擔一定比例的「食育經費」或「廚房營運費」，那麼無論《財劃法》如何修，行政院都必須依法編列預算，而非像現在這樣兩手一攤哭窮。身為中央單位的行政院以此為藉口，恰恰證明了他們缺乏建立長久制度的決心。
別讓孩子的餐桌成為政治祭品
從台北、台中、高雄，延燒到基隆、雲林與台南，這場免費午餐的戰火已成燎原之勢，我們必須嚴正指出：沒有配套的免費，就是最昂貴的毒藥。當中央政府以「舉債」為由拒絕承擔責任，將壓力全數丟還給地方政府，而各地方政府也迫於無奈而喊出免費政策時，我們見證的，是台灣飲食教育崩壞的歷史時刻，這不再只是福利政策的討論，這是一場關於國家未來的嚴肅拷問。
我們呼籲行政院停止以《財劃法》為藉口，並且教育部應立即承擔起主管機關的責任，農業部也應捍衛國產食材的尊嚴，不然台灣推動食農教育法就是在玩假的。我們需要的不是中央單位與被迫參與縣市的無奈嘆息，而是立即啟動《學校午餐專法》的立法，將營養午餐從「地方請客」提升為「國家投資」。
否則，當2026年9月開學鐘聲響起，孩子們吃下的每一口免費飯菜，都將夾雜著政治算計的苦澀味，以及中央政府棄守責任的歷史印記。
