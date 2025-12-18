全台雨襲2天！今明降雨預報圖「差很大」全島藍一片

明日南方雲系北移水氣增多，除了東半部地區，西半部降雨機率也會逐漸提高。（示意圖／東森新聞）





濕濕冷冷的雨天來了！綜合中央氣象署和氣象粉專分析，明日南方雲系北移水氣增多，除了東半部地區，西半部降雨機率也會逐漸提高，預計到周日天氣才會轉為穩定。

中央氣象署指出，明（19）日南方雲系北移，除了東半部地區有短暫陣雨，並有局部較大雨勢外，西半部降雨機率也會逐漸提高，轉為有短暫陣雨的天氣，時間愈晚下雨的地方愈多。

溫度方面，中央氣象署表示，明日東北季風減弱，北部、東北部及東部氣溫會稍微回升，其他地區由於雲多下雨，白天氣溫會有所下降，預計各地高溫約22至25度，低溫約17至19度，有下雨時天氣都會涼一些。

未來天氣型態一圖看。（圖／中央氣象署）

氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」也發文指出，明日至周六南方水氣持續向北移入，各地多雲至陰，普遍有短暫雨情形，尤其東北部、東部及中南部山區容易有局部較大雨勢發生，天氣較為不穩定。

氣象粉專接著表示，周日至下周一（21-22日）環境逐漸轉乾，天氣轉為穩定，除了北部及東半部雲多仍有局部短暫陣雨外，其他地區多雲到晴；溫度方面，北部及東北部仍然偏涼，其他地區因太陽逐漸露臉，日間高溫反而有回升的趨勢，但日夜溫差較大，早出晚歸請注意保暖。

今晚（左）與明日白天（右）降雨預測對比。（圖／中央氣象署）

