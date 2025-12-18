全台雨連炸2天 高山有望降雪 專家揭時間點

今天受東北季風影響，迎風面地區有降雨機率，尤其宜蘭雨勢較持續，容易出現局部大雨；明、後天（19、20日）東北季風減弱，北台灣氣溫稍微回升，不過南方雲系北移，各地都有局部短暫陣雨。氣象專家林得恩表示，明、後天中部以北及宜花地區3500公尺以上的高山都有零星降雪、固態降水或結冰的機率，民眾上山追雪要做好防寒措施並留意地面濕滑。

林得恩今天在臉書粉專發文指出，明、後天由於東北季風減弱，加上南方雲系接替北抬緣故，南部、東部及東南部會有局部短暫陣雨，其他地區也有零星短暫雨機會。

林得恩說明，由於環境相當不穩定，加上水氣偏多，各地降雨機率提高；中部以北及花蓮以北地區3500公尺以上的高山都有零星降雪、固態降水或結冰的機會；民眾若安排上山賞雪活動，應注意自身保暖防寒，並留意路面濕滑，安全第一。

中央氣象署指出，周日（21日）東北季風增強，北部及宜蘭天氣稍轉涼，其他地區早晚涼；下周一（22日）受東北季風影響，桃園以北、宜花地區及恆春半島有局部短暫雨，台東也有零星短暫雨，其他地區多雲到晴。

氣象署表示，下周二（23日）東北季風稍減弱，北台灣氣溫回升，各地早晚偏涼，日夜溫差大；下周三（24日）東北季風增強，北部再轉濕涼。

