全台非法旅宿狂罰1.2億！台北市日租套房淪重災區 這3縣市罰最重

交通部觀光署公布，2025年全台旅館及民宿最新稽查數據，已經對非法旅宿開出1,261張罰單、裁罰金額達新台幣1億2,012萬元。其中，台北市的非法旅館及日租套房最猖獗，遭罰2,035萬元位居全台之冠，第二名為台中市1,978萬元，第三名則為台南市1,898萬元。

台北市日租套房淪重災區

非法旅館是本次罰款的貢獻大戶，全台共開罰889次，總金額達9,662.9萬元 。 在罰鍰金額排行上，前三名皆為六都包辦：

台北市：開罰256次、罰鍰2,035萬元，位居全台之冠 。

台中市：開罰163次、罰鍰1,978萬元，排名第二 。

台南市：開罰139次、罰鍰1,898萬元，名列第三 。

值得注意的是，非法旅館數量不減反增，全台共列管1,058家，較前一年增加31家 。其中台北市的268家非法名單中，全數皆為日租套房，顯示都會區日租套房已成違法旅宿的主力軍 。

觀光署指出，2025年合法旅館共有3,281家，較前年減少27家，變動幅度僅0.82%。官方研判，主要為個別業者因經營考量而退出市場，屬正常進退場現象；相對之下，未合法列管旅館家數增加，仍與都會區日租套房盛衰有關。

非法民宿誰最多？屏東家數稱霸、宜蘭罰金奪冠

在民宿方面，違規情況呈現「家數」與「罰金」不同調的現象。

其中罰款最重為宜蘭縣，雖然家數非最多，但裁罰手腕最重，罰鍰金額達651萬元居全台之首，遠高於第二名新北市的268.8萬元及第三名台東縣的200萬元 。非法民宿家數最多的是屏東縣，高達133家列管在案，其次為南投縣的119家 。在地方政府強力稽查下，屏東縣非法民宿已較前一年減少16家，全台非法民宿總數也小幅下降至566家 。

市場兩樣情 合法旅館微跌、民宿成副業新寵

全台合法旅館共3,281家，較去年減少27家，觀光署分析，這是業者經營考量的正常市場進退場機制 。至於合法民宿全台衝上1萬2,551家，一年內大增407家，主因是民宿多為家庭副業，利用自宅空閒房間經營，成本壓力較低，較不受景氣波動影響而歇業 。

從數據可見，全台合法與非法旅宿數量呈現雙漲，面對都會區抓不勝抓的日租套房，以及觀光熱區的非法民宿，觀光署強調將持續跨部門合作，嚴格查緝以保障旅客安全。