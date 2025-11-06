全台風雨躲不掉！鳳凰颱風估週日轉強颱 「北轉撲台」連2天下到發紫

記者蔣季容／台北報導

鳳凰颱風預計下週二、三最接近台灣。（圖／氣象署）

鳳凰颱風最新動態！中央氣象署今（6）日表示，鳳凰颱風預計週日（9日）增強為強烈颱風，下週一（10日）進到菲律賓北側陸地，接著明顯北轉接近台灣，預估週二、週三風雨最劇烈，屆時半個台灣下到紫爆。氣象署最快將於下週一發布海上颱風警報。

氣象署預報員黃恩鴻說明，鳳凰颱風目前暴風圈半徑擴大，結構愈來愈紮實，預計未來朝西北西方向移動，週日抵達菲律賓東方海面，強度持續增強，可能達到強烈颱風等級。到了週一進到菲律賓北側陸地後明顯北轉，強度開始逐漸減弱。

黃恩鴻指出，目前預估有三種路徑，路徑一「朝偏東一些，從台灣東半側外海北上」；第二種是「接近南側陸地」，該路徑不排除登陸台灣；第三種是「偏西一些，從台灣海峽直接北上」。無論是哪一種路徑，對台灣天氣都有明顯影響。

未來降雨趨勢。（圖／氣象署）

降雨方面，黃恩鴻提到，週五至週日各地各地仍是多雲到晴，週日晚上至下週一，東北季風增強配合颱風外圍水氣，北部、東半部雨勢明顯，特別是大台北、宜蘭會有局部大雨或豪雨出現。下週二、三颱風最接近，風向仍以東北風為主，迎風面會有局部大雨甚至豪雨情形；至於南部隨著颱風暴風中心逐漸接近，也將有明顯風雨，中部也有降雨機率。

一週溫度趨勢。（圖／氣象署）

溫度方面，週五至週日各地低溫22至24度，高溫大致約30度左右。週日晚上至下週，北部、東半部高溫下降至25至26度，高溫僅降1度左右，無太大變化。此外，週日起風力明顯增強，各沿海有9至10級以上強陣風出現，週六之後北海岸、東半部及恆春半島也有長浪發生，要留3米以上浪高。

