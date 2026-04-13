全台飆36度高溫 週末鋒面掠過北東部轉有雨

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

今天氣穩定炎熱。（圖／黃威彬攝）

氣象專家吳德榮在專欄「洩天機教室」中指出，根據最新歐洲模式（ECMWF）於13日20時的模擬結果顯示，14日受南方氣團偏強影響，鋒面位於長江流域至華南一帶南北徘徊，台灣整體天氣維持晴朗穩定，各地白天氣溫偏高，呈現類似夏季的炎熱型態，外出需注意防曬並補充水分，金門、馬祖地區則易出現霧氣。

溫度方面，南部地區高溫可達36度左右，北部約21至33度，中部18至34度，南部18至36度，東部18至35度，各地普遍偏熱。

廣告 廣告

進一步觀察未來天氣變化，模式顯示15日與16日微弱鋒面在北部海面徘徊，各地大致維持多雲時晴，北台灣高溫略為下降，但整體仍偏暖熱；北部地區偶爾受到鋒面邊緣影響，可能出現局部短暫降雨。

17日及18日鋒面略為南移並掠過台灣附近，北部及東半部轉為偶有局部短暫降雨的天氣型態，其餘地區仍維持多雲到晴。氣溫方面，北部與東部於18日略為轉涼，感受較為舒適，中南部仍偏炎熱。

至於下週天氣，最新模擬顯示19日至21日台灣附近水氣偏多，大氣環境轉趨不穩定，雲量增加，各地午後出現局部陣雨的機率提升，但白天氣溫仍偏高。22日與23日水氣減少，雲量下降，高溫逐日回升，僅山區午後仍可能有局部短暫陣雨。

此外，中央氣象署14日凌晨2時資料顯示，第4號強烈颱風「辛樂克」目前位於關島東方海面，朝北北西方向移動。依據歐洲模式系集模擬結果，未來將在日本南方海面出現大幅轉向，路徑呈現「大迴轉」，距離台灣與日本均有相當距離。

「辛樂克」雖為自1989年「安迪」颱風以來最強的4月颱風，但預估路徑不會影響台灣，與歷史氣候資料趨勢一致，後續發展仍需持續觀察。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

印度移工惹議！《超偶》男星批歧視「我一半印度人我驕傲」 被洗版罵爆

婚後才知不是唯一！男子橫跨3地娶4妻 婚姻漏洞引爆爭議

點蝦壽司被師傅問：先拍照？ 他見天價帳單才懂「一口1500元」