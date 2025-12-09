全台飲料店破2萬8千家！去年市場營業額破1300億，今年還能再成長嗎？

隨著手搖飲與咖啡文化持續風行，台灣飲料市場展現強勁成長力道。據財政部最新統計，飲料店營業額自2005年以來多呈正成長，僅2020至2021年間因疫情短暫衰退。隨疫情趨緩、外出消費回溫，加上品牌業者積極推出異業合作與網紅明星聯名商品，2024年整體營業額已突破1,300億元，年增3.5%，今（2025）年1至10月更續增7.2%，全年營收可望再創歷史新高。

手搖飲生意為何一年能旺兩次？

觀察飲料店月營收表現，市場具明顯淡旺季特徵。每年12月至隔年1月，受聖誕節、跨年等節慶活動帶動，營收達全年高峰；其次為7、8月暑假旅遊旺季與炎熱氣候的雙重推動，冰飲需求強勁，掀起第二波消費熱潮。

哪些城市成為手搖飲的激戰區？

飲料店創業門檻低，加上國人對飲品的高度偏好，使市場競爭激烈。近5年（2020至2024年）飲料店家數平均年增4.1%，截至2025年9月底，全台飲料店數達2萬8,788家，其中，手搖飲店達1萬6,113家，占比高達56%。

外送平台崛起，如何改變消費者的付款習慣？

隨外送平台普及與行動支付推廣，消費者付款習慣明顯改變。據批發、零售及餐飲業經營實況調查，2024年飲料店營收來源中，「儲值卡」支付占22.7%居首，「現金支付」以21.7%緊追在後，「轉帳、匯款（含外送平台與線上點餐）」占19.1%排名第三。與2021年相比，「轉帳／線上支付」大增10.4個百分點最為顯著，「行動支付」也增加4.8個百分點，「現金支付」則下降11.2個百分點。

飲料業者下一步將如何創新突圍？

面對激烈競爭與消費者口味快速變化，業者紛紛將研發新產品視為主要成長動能。2025年5月調查顯示，飲料店未來營運發展以「研發新產品」占73.4%居首，「加強食品安全控管」占70.6%，「降低原物料成本」則以45.9%居第三。

相較2021年，前兩項比例皆提升超過20個百分點，顯示品牌不僅重視創新口味與話題營銷，也強化食安管理，以穩固消費者信任並推動業績持續成長。



