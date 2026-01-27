全台首位被罷免成功的市議員再戰中壢？ 王浩宇：媽祖反對

遭罷免成功的前民進黨議員王浩宇多次傳出將重返中壢參選議員，他26日發文透露，民進黨在該選區還有空間，他也為此特地前往新港奉天宮與北港朝天宮向媽祖求籤，詢問是否應該參選，結果兩間宮廟竟抽到同一支籤，媽祖對參選一事給予嚴厲反對意見。

王浩宇在臉書發文指出，2026桃園市中壢區議員選戰，民進黨預計提名五人，目前只有四人登記，因此基本上只要他將戶籍遷回中壢，幾乎可以確定會被提名參選。

王浩宇透露，為此他分別到新港奉天宮、北港朝天宮向媽祖請示參選之事，沒想到兩邊得到的答案完全一致，更誇張的是竟然抽中同一支籤，這個機率低到只有1/3600。王浩宇接著提到，媽祖針對參選議題給了嚴厲的反對意見，希望他專注在現階段正在做的事情上。

雖然媽祖反對他回中壢參選，但王浩宇表示，當他詢問事業未來營運狀況時，媽祖直接給了籤頭，象徵一切都會順利發展，這樣的結果也讓他做出最終決定。他強調，在向大家報告這項消息的同時，也希望選民能在艱困選區集中支持民進黨提名的議員參選人，讓民進黨的席次能夠持續最大化，呼籲大家務必集中選票。

今年將38歲的王浩宇在2014年以綠黨身分當選桃園市議員，在2018年連任後，2020年退出綠黨隨後加入民進黨，不過他在2021年遭到罷免，成為台灣首位被罷免成功的直轄市市議員。

