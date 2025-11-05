全台首例子宮轉置手術！ 她23歲直腸癌「暫移子宮」保住生育力 13

CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導

23歲、剛剛大學畢業的程同學，正準備迎向人生新階段，卻突然連續數月肛門異常出血，就醫發現竟已罹患第三期低位直腸癌，傳統放射治療雖能控制腫瘤，卻可能對卵巢與子宮造成不可逆的損傷，恐年紀輕輕就失去自然生育能力，所幸醫療團隊突破傳統治療框架，成功完成全台首例、亞洲第二例「子宮轉置手術」，完整保留子宮及卵巢功能。成果更登上國際期刊。

亞東醫院婦產部部主任蕭聖謀表示，直腸癌是台灣女性常見癌症之一，且有年輕化趨勢。傳統治療多仰賴手術、化學治療及放射治療，但骨盆放療可能損傷卵巢與子宮，使自然排卵與懷孕能力受到威脅。

廣告 廣告

過去，女性患者若想保留生育能力，僅能透過「卵巢轉置手術」將卵巢移出骨盆腔，雖可保留卵巢功能，卻無法完全避免子宮受輻射波及，仍有失去自然懷孕的可能。

國際間僅有少數成功案例的罕見技術「子宮轉置手術」則是最後希望。蕭聖謀說，這項微創手術能將子宮暫時移出骨盆腔，待放射治療完成後再復位，不僅可保留卵巢功能，更維持子宮完整性，讓患者保有未來自然懷孕的希望。

蕭聖謀指出，凡需接受骨盆放射治療的癌症患者，甚至包括早期子宮頸癌與陰道癌，皆有機會透過子宮轉置手術保留子宮功能。以程同學為例，經與家屬充分討論後，就決定接受這項突破性治療。

蕭聖謀說，手術中，醫療團隊運用靜脈注射循血綠（ICG）螢光顯影，即時確認子宮血流灌注，確保移位後子宮健康無虞，術後順利完成直腸腫瘤切除，追蹤顯示子宮與卵巢功能良好，完整保留生育希望。成功案例也撰寫成論文，今年6月獲國際生殖醫學期刊《Fertility and Sterility》正式刊登。

蕭聖謀強調，文獻統計顯示，全球僅約25名患者接受過「子宮轉置手術」，成功案例更是寥寥可數，不僅象徵台灣婦癌治療技術已達國際水準，也讓亞東醫院成為全球少數能執行此手術的醫療團隊之一。對年輕女性而言，能否保留生育能力是人生重要課題，呼籲患者在治療前，務必與醫師充分討論生育保存可能性與選項，及早規劃，才能在抗癌的同時保留完整的人生選擇。

全台首例子宮轉置手術！ 她23歲直腸癌「暫移子宮」保住生育力 15

▲子宮轉置手術可在骨盆放療期間保護卵巢與子宮，治療結束後再復位，保留病患的生育可能。

照片來源：亞東醫院提供

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

8成糖尿病患深陷「糖胖症」 醫示警死亡風險翻倍

台灣千人普查揭恐怖「心肺共病」！ 染肺阻塞6成難逃心血管風險

【文章轉載請註明出處】