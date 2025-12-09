全台首例本土球黴菌症 北部貨櫃清潔維修人員確診
疾管署今天（9日）公布，國內首次驗出球黴菌症本土確診個案，為本國籍50多歲男性，因咳嗽、呼吸喘等症狀就醫後確診，個案工作與貨櫃相關，推測為清理維修時吸入飛揚塵土受感染。國內共已有20例境外移入個案。
衛生福利部疾病管制署防疫醫師李宗翰今天在例行疫報表示，個案為北部地區本國籍50多歲男性，無其他潛在病史，8月初出現咳嗽、呼吸喘、疲倦等症狀，因症狀持續，8月中旬到醫療院所就醫。
李宗翰說明，醫院進行微生物檢驗時培養出黴菌，因其型態與球黴菌相似，加上疾管署曾於年中發布境外移入球黴菌個案增加新聞稿，醫院將檢體送往疾管署做進一步檢驗後確診。個案當時在醫院已開始使用抗黴菌藥物治療，症狀已經改善。
至於疫調狀況，李宗翰指出，個案在潛伏期間沒有出國，活動範圍也僅住家、工作地，因此研判為本土感染。不過，因個案職業為貨櫃作業相關從業人員，推測感染源與貨櫃暴露有關；且經後續調查發現，在清理維修貨櫃過程中，確實因敲敲打打會導致內部殘存塵土受擾動飛揚，可能因此吸入球黴菌孢子導致感染。
疾管署指出，球黴菌症為美國西南部、墨西哥、中南美洲山谷及沙漠地區的流行病，存在於流行地區鹼性、沙質土壤中；主要透過吸入含球黴菌孢子塵土而感染，特別是在發生強風或沙塵暴後，但不會人傳人。
疾管署預防醫學辦公室主任林詠青指出，國內因不是流行地區，未將球黴菌症列為法定傳染病；本例為疾管署自今年8月建立球黴菌症送驗機制以來，首例經疾管署確認之確診個案。
疾管署長羅一鈞說明，綜合相關文獻報告與台大醫院對外說明個案，國內共已有20例境外移入個案，加上本次驗出本土個案，共有21例；至於先前台中市澄清醫院對外說明相關個案，經進一步研判，排除為本土球黴菌症個案。
疾管署發言人林明誠表示，感染球黴菌患者多可自行痊癒，整體致死率低於1%，僅免疫功能低下者、具糖尿病等慢性病患者、孕婦等高危險群，可能出現肺部或其他部位嚴重感染；提醒相關業者若有發燒、疲倦、咳嗽、呼吸喘、頭痛、肌肉或關節痠痛、夜間盜汗、皮疹等症狀，務必就醫並說明接觸史。
林詠青也提醒臨床醫事人員，球黴菌感染肺部後，可能以腫塊方式表現，較易與肺結核、腫瘤混淆，因此若在勞工健檢時發現腫塊，須注意職業別與接觸旅遊史，才可以將球黴菌症加入鑑別診斷。
