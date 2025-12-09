全台首例本土球黴菌 疾管署揭多數沒有症狀

疾管署指出，上週疾管署實驗室首次驗出本土球黴菌。（示意圖／翻攝自pexels）





疾管署指出，上週（11/30-12/6）疾管署實驗室首次驗出本土球黴菌，儘管非法定傳染病，仍請貨櫃維修、清理人員注意個人防護。

針對球黴菌部分，疾管署表示，病原Coccidioides spp.存在於流行地區，包含美國西南部、墨西哥、中南美洲之山谷及沙漠地區的鹼性、沙質土壤中，主要是透過吸入含球黴菌孢子之塵土而感染，特別是在發生強風或沙塵暴後，但不會在人與人之間造成傳染。

疾管署說明，多數患者感染球黴菌後沒有症狀約4成患者於潛伏期1至4週後出現發燒、疲倦、咳嗽、呼吸喘、頭痛、肌肉或關節痠痛、夜間盜汗、皮疹等症狀。免疫功能低下者、具糖尿病等慢性病患者、孕婦等高危險群可能出現肺部或其他部位的嚴重感染，致死率低於1%。

感染球黴菌要如何治療呢？

疾管署說，大多數球黴菌感染的病人不需要治療，即可自行痊癒，若為球黴菌症嚴重疾病或發生嚴重疾病的高危險群，可依醫囑開立抗黴菌藥物治療。

