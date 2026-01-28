全台首例空拍機投毒害死動物 兇手竟是知名「張美阿嬤」農場之子

張美阿嬤農場的兒子，涉嫌操作空拍投毒到同業的寵物農場。翻攝張美阿嬤農場

全台首例利用空拍機投放毒餌毒害動物案件曝光。宜蘭縣冬山鄉一處農場於2023年6月間，接連發生園區動物離奇死亡事件，警方循線追查後發現，兇手竟是宜蘭知名觀光農場「張美阿嬤農場」負責人的小兒子王逢昇，全案已由宜蘭地檢署偵結起訴，並建請法院從重量刑。

檢警調查，當時農場員工察覺園區上空有不明空拍機低空盤旋，隨後在地面發現散落多顆帶有強烈刺鼻味的飼料顆粒，不久後，園內侏儒山羊、梅花鹿及羊駝陸續出現嘔吐、流口水、腹瀉、呼吸急促等中毒症狀，甚至口吐白沫後暴斃。死亡動物送往台灣大學解剖鑑定，均驗出劇毒農藥「托福松」成分。

警方獲報後成立專案小組，結合鑑識與數位科技蒐證，鎖定王逢昇，並持搜索票查扣空拍機、殘餘農藥及浸泡過農藥的苜蓿粒等關鍵證物。經比對監視器畫面、手機對話紀錄及化驗結果後，證據明確，讓王男無從狡辯。

起訴指出，身為宜蘭知名觀光休閒農場「張美阿嬤農場」負責人小兒子的王逢昇，因不滿自家徐姓員工離職跳槽至競爭農場，心生報復。2023年5、6月間，三度在凌晨時分操控空拍機，將摻有托福松的毒飼料空投至對方園區，導致多隻動物死亡、十多隻中毒。

由於受害園區為開放式休閒農場，平時提供遊客餵食動物，也是宜蘭知名的親子觀光休閒農場，檢方認定其行為不僅殘害動物，也可能危及不特定遊客安全，情節重大。

檢方認為，王男身為農場經營相關人士，理應更重視動物生命，卻因私人恩怨鋌而走險，依法依違反《動物保護法》及《刑法》毀損罪提起公訴，並向法院建請從重量刑。

警方也呼籲，毒害動物屬重大刑事犯罪，依《動物保護法》最重可處5年有期徒刑，併科最高500萬元罰金，切勿以身試法；同時強調將持續運用科技偵查手段，防堵新型態犯罪手法，守護公共安全與動物生命。



