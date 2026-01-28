全台首例空拍機投毒案! 疑同業不滿員工跳槽遭報復 宜蘭農場：持續配合訴訟

曾於 2023 年遭同業投毒的動物親子農場「星夢森林劇場」於 27 日發布聲明，稱宜蘭地檢署已偵結並向投毒者提起公訴，強調將持續配合訴訟，並捍衛園內動物的安危。 圖：翻攝自 星夢森林劇場 Facebook 帳號

[Newtalk新聞] 位於宜蘭縣冬山鄉的動物親子農場「星夢森林劇場」於 2023 年爆發園區動物集體中毒事件，經過調查後發現與同業不滿員工跳槽、使用空拍機投毒的行為有關，相關事件也陸續進入法律程序。「星夢森林劇場」也於昨 ( 27 日 ) 透過臉書發布聲明，透露宜蘭地檢署已偵結並正式提起公訴，強調園方將持續配合訴訟，並捍衛園內動物的安危。

「星夢森林劇場」表示，在 2023 年的夏天，星夢園區遭受了令人痛心的非法傷害，包含侏儒山羊、梅花鹿與羊駝在內的多種生物中毒受創。在經過調查後，發現相關事件與同業透過空拍機投擲混有劇毒農藥的飼料有關。園方宣稱，相關事件對每一位把動物都當成家人的星夢夥伴來說，「都是心碎且不可饒恕的悲劇」。

園方指出，事件發生後，園區立即報警並委請律師，全力配合檢警的調查。在歷經近三年的偵查後，園方於近日收到宜蘭地檢署的偵結通知，投毒者也遭宜蘭地檢提起公訴。園方強調，雖然法律無法讓逝去的生命重來，「但這份起訴書，仍是對那些無辜受害生命的一份交代」。

「星夢森林劇場」稱，身為動物照養產業的一員，園方與員工們一直深信經營動物場域的行為不只是商業活動，更是一份對生命的承諾與責任，認為同業間的競爭應建立在動物照養與環境品質的提升，「不但不該跨越道德與法律的紅線，更不應該讓無辜的動物成為競爭下的犧牲品」。

園方表示，希望此次事件能引發社會對「生命價值」的重視，期許同業者與民眾能共同支持，建立一個健康、安全且良性的動物產業環境。

園方指出，由於案件已經進入法院審理的程序，無法對外透露具體細節，但園區人員仍將繼續配合訴訟、捍衛動物的安危。園方也進一步表示，在投毒事件發生後，園區便與新光保全展開合作，全面升級園區的安保監控與照護措施，承諾將用「最嚴謹的防線」守護園區內每一位毛孩子。

園方也透過聲明，對事件發生後向該園區伸出援手的獸醫師、防疫所長官、警察以及眾多同業夥伴表示感謝，強調將繼續帶著對逝去夥伴的思念與使命感，向民眾提供溫暖、安全且富有教育意義的環境，讓每一份對動物的喜愛都能在園區內安心綻放。

