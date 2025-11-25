全台首例 創新心律調節器救命

台大醫院25日舉辦「全台首度導入『雙腔無導線心律調節器』臺大醫院為心搏過緩病人開啟治療新紀元記者會」，心血管中心醫師林亮宇（左起）、心血管中心主任高憲立、副院長黃國晉、病友鄭小姐、心血管中心醫師游治節、心血管中心醫師劉言彬等一同出席。（杜宜諳攝）

台灣每年約7500人接受心臟節律器治療，台大醫院25日發表，成功引入並完成國內首批「雙腔無導線心律調節器」臨床植入，突破無導線節律器多年來僅能單腔起搏的限制，讓心房心室更同步，為國內心律不整治療帶來重大變革。

79歲的鄭小姐是其中一例，她在2年前化療過程中誘發心律不整，心跳一度降到每分鐘僅40下、喘個不停。由於感染風險高又心跳過慢，團隊決定替她植入新型節律器，如今心跳恢復正常，重新找回生活節奏。

台大醫院心血管中心醫師劉言彬說明，心跳過慢會導致走路喘、暈厥甚至心臟驟停，須靠心律調節器治療。國內8成患者使用傳統有導線的雙腔心臟節律器，肉眼可見胸部疤痕、節律器凸起，部分手臂及肩部活動受限，更大問題是易發生血液或皮膚感染，必須移除導線，過程若發生靜脈撕裂等併發症，還可能死亡。

廣告 廣告

另有2～4％患者接受無導線節律器，沒有明顯疤痕與活動限制，能降低感染及導線相關併發症風險，尤其適合血管受損或阻塞、高感染風險、多次導線置換者等。不過，台灣已上市無導線節律器均為單腔（心室型），無法進行心房起搏，適用族群受限。

劉言彬指出，心房肌層比心室更薄，如何將僅2.1公克的無導線起搏器固定在心房壁極具挑戰。單腔無導線節律器，只能刺激心室，無法協助心房起搏，雙腔同步率平均僅7成；新型節律器可在心房直接起搏，透過體內無線通訊，實現雙腔同步起搏，同步率達95％，模擬正常心臟電生理節奏，有效改善預後。

台大醫院2023年起受邀參與全球指標性臨床試驗，引進新型節律器，成為全台唯一合作醫療中心，並完成首批5位患者臨床植入，追蹤近3年顯示，裝置運作穩定，心房心室維持良好同步性。該系統今年9月獲准上市，預計11月底12月初正式納入臨床照護，台大12月預計再為3位適合病患安排治療。