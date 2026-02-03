全台首例！台中「臟器逆位」二寶媽成功縮胃…半年鏟肉22KG大變身

記者吳泊萱／台中報導

35歲二寶媽因產後肥胖、代謝異常，導致體重暴增，透過ESG手術成功甩肉22公斤，恢復亮麗外型。（圖／翻攝畫面）

台中一名35歲二寶媽，因產後肥胖及代謝異常，導致體重暴增至81公斤，還罹患中度脂肪肝，恐有肝硬化風險，就醫諮詢減重後，醫師建議施作ESG（內視鏡袖狀胃成型手術）治療。但因二寶媽是先天性「臟器逆位（Situs Inversus）」全身臟器位置與一般人完全相反，手術治療相當困難，最終由ESG國際指導認證醫師劉家嘉執刀，完成全球罕見的高難度ESG治療，這也是全球第二例，讓台灣高階內視鏡減重技術再度獲得國際矚目。

劉家嘉醫師表示，二寶媽是先天性臟器逆位患者，全身臟器位置與常人相反，發生率僅萬分之一，手術困難度極高。（圖／翻攝畫面）

新悅美型醫學診所體重管理中心院長劉家嘉醫師表示，這名二寶媽在高中時因嚴重脹氣就醫，發現先天性臟器逆位，此症狀發生率僅萬分之一，患者體內的心臟、肝臟、胃腸位置與常人完全相反，醫療診治相對困難。為了降低風險，二寶媽盡可能避免動手術，二寶也都是自然產。

二寶媽是先天性臟器逆位患者，全身臟器位置與常人相反，發生率僅萬分之一，手術困難度極高。（圖／翻攝畫面）

但身高160公分的二寶媽，在生完兩胎後，因產後肥胖及代謝異常，導致體重一路飆升至81公斤，還出現中度脂肪肝，恐有肝硬化風險。她曾嘗試清淡飲食等方式減重，但都沒有效果，為了健康陪伴孩子長大，決定就醫諮詢減重。

劉家嘉醫師評估後認為，二寶媽的胃囊較一般女性大，難以控制食量，決定採取不切除器官、無體表傷口的ESG胃鏡縫胃治療。但因二寶媽臟器逆位，手術操作內視鏡的方向判斷、縫合角度及胃壁張力處理，都與常規流程「完全相反」，也讓手術難度上升。

劉家嘉醫師表示，臟器逆位手術最大的挑戰在於「空間重構」，必須克服長年累積的操作慣性，精確判斷每一針縫合的位點。（圖／翻攝畫面）

劉家嘉醫師表示，這類手術最大的挑戰在於「空間重構」。醫師需在腦中即時轉換鏡像操作邏輯，克服長年累積的操作慣性，精確判斷每一針縫合的位點。這台手術也是目前全球第二例臟器逆位ESG手術，讓台灣高階內視鏡減重技術再度獲得國際矚目。

手術後半年，二寶媽復原情況穩定，體重從原先的81公斤下降至59公斤，共計減重22公斤，減重比例約達27％。除了體態更好看，脂肪肝及代謝異常指標也有明顯改善。

ESG國際指導醫師劉家嘉表示，ESG是一項高度依賴操作者經驗的精密治療。（圖／記者吳泊萱攝影）

身為ESG國際指導醫師（International Proctor）的劉家嘉，目前已在亞洲累積超過350例ESG臨床案例。她強調，ESG是一項高度依賴操作者經驗的精密治療，縫合路徑的規劃與每一線針法的穩定度，都是影響長期代謝成效的關鍵。

劉家嘉也提醒，不是所有患者都適合ESG手術，患有胃腸道惡性腫瘤患者、有無法控制的精神疾患及家族性多發性息肉症候群患者，都不能做ESG治療。建議有減重需求的民眾，還是要請醫師評估，再決定治療方案，才能健康甩肉。



