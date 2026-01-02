全台首例》台大醫院最新「深腦刺激」手術 讓20歲「藥物難治型癲癇」患者緩解

一名20歲「藥物難治型癲癇」男性，接受台大最新型DBS治療術後恢復良好，癲癇發作頻率與強度已開始出現緩解趨勢，持續於門診追蹤中。（圖為示意，圖片來源／freepik）

台大醫院2日宣布，成功為一名藥物難治型癲癇（drug-resistant epilepsy, DRE）患者，完成台灣首例最新型深腦刺激系統（deep brain stimulation, DBS）植入手術。

該名患者因致癲區腦網路異常極為複雜，過去歷經多種藥物治療與既往手術，仍無法獲得理想的發作控制。此次手術的成功，象徵我國在難治型癲癇精準診斷與神經調節治療領域邁入新階段，也為臨床帶來更多治療可能性。

本案由台大醫院神經部癲癇中心主治醫師饒敦負責整體診療規劃，手術團隊則由台大神經外科主治醫師周聖哲與楊士弘共同執行，並整合影像醫學部主任陳雅芳、核醫部主治醫師顏若芳、基因醫學部主治醫師李妮鍾，以及內科部免疫風濕過敏科主治醫師沈玠妤等跨科專家，展現高度整合的團隊醫療模式。

1/3癲癇患者藥物難控制，精準診斷成治療關鍵

什麼是「藥物難治型癲癇」？

根據台大醫院說明，藥物難治型癲癇是指患者在接受2種以上、適當選擇且足量使用的抗癲癇藥物治療後，仍無法有效控制癲癇發作。這類患者約占所有癲癇患者的1/3，常因反覆發作影響學習、工作與生活品質，也增加受傷與併發症風險。

對於藥物難治型癲癇，醫師會進一步評估是否適合接受手術、神經調節治療（如迷走神經刺激或深腦刺激），或進行更精準的病因診斷，以找出最合適的治療方式。

饒敦表示，此次植入對象為一名極具挑戰性的難治型癲癇20多歲男性個案，10多年來在不同醫院就診過，且一個月發作數次，會出現抽搐症狀等，在密集監測腦波後，也發現其位置橫跨多處，想單純切除病灶相當不易。

此次植入個案經完整評估後，醫療團隊診斷其屬於極為罕見的「基因－結構－免疫」三重病因（triple etiology）癲癇。

饒敦指出，由於病患對既有藥物及傳統治療反應有限，團隊決定導入最新型深腦刺激系統，嘗試以神經調節方式重新平衡異常的腦部放電網路。手術過程中，團隊採用院內已常態化的無框架立體定位技術（frameless stereotaxy），並結合術中即時O-arm 3D影像，確保電極植入位置的準確性。

此外，為進一步提升精準度，團隊於術前運用腦神經纖維束成像（diffusion tensor imaging, DTI）描繪腦內重要傳導路徑，並於術中搭配微電極記錄（microelectrode recording, MER），即時監測神經訊號反應。

台大醫院完成臺灣首例最新型深腦刺激系統（DBS）植入手術，新系統可精準刺激大腦深部目標區域，並即時監測腦訊號，提升難治型癲癇治療效果。（圖片來源／台大醫院提供）

從術中到術後即時回饋，癲癇發作逐步緩解

饒敦表示，台大癲癇中心長期致力於精準診斷，從腦波、影像到分子與免疫層次，全面解析癲癇的致病機轉，中心擁有國內歷史最悠久、經驗最完整的腦波檢查室，並設置專屬癲癇監測病房，搭配高密度腦波（high-density EEG）、多模態影像融合（multimodal imaging fusion）及先進的腦網路分析技術，能夠進行非侵入與侵入式的精細腦病灶定位，協助醫師評估最合適的治療策略。

陳雅芳分享，新一代DBS系統具備更精細的刺激接點設計，並可同步進行深腦訊號即時監測與回饋，讓醫療團隊根據實際腦訊號變化，動態調整刺激目標與參數，實現個人化治療，特別適用於病因與腦網路高度複雜的難治型癲癇個案。

從示意圖中可見，新型深腦刺激系統的電極沿著精準規劃路徑植入大腦深部目標區域，刺激器則安置於胸前皮下，透過導線連結腦部。圖中也呈現高密度腦波監測、多模態影像融合、DTI神經纖維束成像、無框架立體定位及術中即時影像等關鍵技術，顯示台大醫院在精準定位與導航方面的完整整合能力。

饒敦提到，系統另一大特色，則是可即時監測深腦訊號、回饋刺激效果，並進行個人化參數調整，提升治療安全性與效果。

他進一步指出，該名患者術後恢復良好，目前於門診持續追蹤中，癲癇發作的頻率與強度已開始出現緩解趨勢，後續仍將依腦訊號與臨床反應逐步優化刺激設定，期望能進一步改善生活品質。

新型深腦刺激系統的電極沿著精準規劃路徑植入大腦深部目標區域，刺激器則安置於胸前皮下，透過導線連結腦部。（圖片來源／台大醫院提供）

多元治療接力，為難治型癲癇帶來新希望

饒敦表示，近年來神經調節治療已成為藥物與手術之外的重要選項，自2020年底迷走神經刺激（vagus nerve stimulation, VNS）納入健保給付後，已有更多患者受惠，此次最新型深腦刺激系統的成功導入，將進一步補足治療光譜，為複雜難治型癲癇患者提供更完整、多元的治療選擇。

台大醫院強調，將持續結合臨床照護與基礎研究，並與英國、比利時、加拿大、澳洲等國際研究團隊合作，深化對癲癇、腦網路與意識機制的理解。

醫療團隊也期盼，透過科技創新與跨科整合，為更多癲癇患者帶來更有效的治療方式，協助其重拾穩定生活，並提升整體生活品質。

