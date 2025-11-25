全台首例！她心跳每分鐘僅40下 植入創新心律調節器救命

台大醫院心臟內科心律不整團隊完成全台首批「雙腔無導線心律調節器」臨床植入，突破過去無導線節律器僅能單腔起搏的限制，為心跳過慢患者開創治療新契機。這項創新技術讓心房與心室同步率高達95%，能有效模擬正常心臟電生理節奏，大幅改善病患臨床預後。

台大心臟內科心律不整團隊自2023年起受邀參與全球指標性臨床試驗，成為全台唯一引進「雙腔無導線心律調節器」的醫療中心。 （示意圖／Pixabay）

一名79歲鄭姓女士在接受化療及標靶治療時誘發心律不整，心跳一度降至每分鐘僅40下，嚴重影響生活品質與健康。由於給予心律不整藥物會導致心跳更加緩慢，加上她本身病情易感染，醫療團隊評估後決定為她植入無導線節律器。術後鄭女士心跳已恢復正常，成功「找回生活節奏」。

廣告 廣告

台大醫院心血管中心醫師劉言彬表示，台大心臟內科心律不整團隊自2023年起受邀參與全球指標性臨床試驗，成為全台唯一引進「雙腔無導線心律調節器」的合作醫療中心。臨床試驗期間共為5位患者完成植入手術，追蹤時間近3年，研究結果顯示裝置運作穩定可靠，患者在心臟功能、運動耐受度與生活品質等方面均獲得顯著改善。

「心跳過慢會導致走路喘、甚至暈厥，更嚴重可能心臟驟停，必須接受心律調節器治療。」劉言彬醫師解釋，傳統有導線心臟節律器不僅會在胸部留下疤痕與節律器突起，還會限制手臂與肩部活動，更大的問題是易發生血液或皮膚感染，一旦需要移除導線，風險極高，嚴重時甚至可能因靜脈撕裂而致命。

相較之下，無導線節律器不會留下明顯疤痕與活動限制，能大幅降低感染及併發症風險，特別適合血管受損或阻塞、高感染風險、胸前組織病變或多次導線置換的患者。不過，過去台灣已上市的無導線節律器均為單腔（心室型），無法進行心房起搏，因而限制適用族群。

79歲鄭女士接受化療及標靶治療時誘發心律不整，心跳一度降至每分鐘僅40下，醫療團隊評估後決定為她植入無導線節律器。（圖／台大醫院）

劉言彬醫師指出，心房肌層比心室更薄，如何將僅重2.1公克的無導線起搏器穩定固定於心房壁上，是一大技術挑戰。過去無導線節律器僅能刺激心室，無法協助心房起搏，雙腔同步率平均僅70%。此次台大引進的新系統，可在心房直接起搏，透過體內無線通訊實現雙腔同步起搏，同步率高達95%。

這套系統除了不需導線直接送入心臟，體積小如子彈、幾乎無疤痕無感覺外，還能大幅降低導線相關併發症與感染風險，且新一代裝置電池壽命可達8至12年，減少因電力耗盡而需再次手術的次數。據了解，該系統已於今年9月獲TFDA核准上市，預計11月底至12月初正式納入臨床照護，台大醫院12月預計再為3位適合病患安排治療。

全台每年約有7500人接受心臟節律器治療，這項突破性技術為心搏過緩患者提供了更安全、更有效的治療選擇，開啟了心律調節治療的新紀元。

延伸閱讀

NBA/活塞13連勝平隊史紀錄！ 前兩次達陣皆奪總冠軍

陳姸霏形象翻轉！台語飆罵「祝馬桶被大便塞爆」 坦言：維持能量很累

險變骨灰！65歲泰婦被誤認死亡 火化前突「復活」狂敲棺材