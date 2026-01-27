全台首例！宜蘭休閒農場主人3度操控無人機投毒 毒死草泥馬、侏儒山羊、梅花鹿

王姓農場主不滿員工遭到挖角，竟3次操縱空拍機投毒殺害同行的羊駝。翻攝畫面

宜蘭縣發生全台首起「空拍機投毒」案件。三星鄉一名王姓農場負責人，疑因不滿員工跳槽至冬山鄉另一間休閒農場成為競爭對手，竟心生報復，三度操控無人機，將摻有劇毒農藥的飼料空投至對方園區，導致羊駝、梅花鹿及侏儒山羊誤食後中毒死亡。宜蘭地檢署偵結後，依違反《動物保護法》及《刑法》毀損罪起訴王男，並向法院建請從重量刑。

起訴書指出，王男為三星鄉一處農場負責人，因不滿徐姓員工離職跳槽，轉往冬山鄉另一休閒農場任職，雙方形成競爭關係。王男於2023年5、6月間，指示一名不知情的江姓員工，將苜蓿粒浸泡於農藥「托福松」與水的混合液中，再混入砂子曝曬乾燥，製成外觀不易辨識的毒餌，並裝入飲料杯備用。

除了羊駝外也有其他動物誤食毒藥，導致身體不適狀況。翻攝畫面

王男隨後於同年6月12日、24日及25日凌晨4時許，趁四下無人之際，駕車前往安農溪旁堤防道路，操控無人機飛越前員工任職的農場上空，透過上下晃動機身方式，讓裝有毒苜蓿粒的容器傾倒，將毒餌灑落園區內。

園區內飼養的侏儒山羊「小白」、梅花鹿「月月」及羊駝「多比」陸續出現嘔吐、流口水、腹瀉、呼吸急促、口吐白沫等中毒症狀，並於6月19、20日接連暴斃，另有多隻動物出現不適。死亡動物送往台灣大學解剖鑑定後，皆驗出托福松成分。

案情曝光關鍵，來自園區員工巡視時，察覺上空多次出現不明無人機，覺得行跡可疑，暗中尾隨後發現操控者竟是王男，隨即報警。警方於同年6月27日持搜索票前往王男住處及相關地點搜索，查扣無人機、苜蓿粒及相關證物。

檢警偵辦期間，王男起初否認犯行，辯稱其無人機並無投擲功能，飛行目的僅是觀察競爭對手園區建設以供「參考」，並聲稱毒餌是為了防治自家農場老鼠。直到警方出示監視器畫面、手機對話紀錄及鑑定報告後，王男才坦承犯行。

檢方指出，王男身為農場經營者，理應重視動物生命與健康，卻僅因不滿員工跳槽，三度以無人機餵毒，且灑毒園區為對外開放的休閒場所，園區平時提供苜蓿粒供遊客餵食動物，王男行為恐導致遊客誤觸、甚至誤食殘留毒物，風險極高，已達《動物保護法》所稱「情節重大」。考量王男未與被害方和解、亦未展現悔意，檢方依法提起公訴，並建請法院從重量刑。



