全台首例！排球塞「威士忌檳榔」空中丟進監獄 獄方反間計逮2人

花蓮監獄今年9月發生一起離譜事件，有人利用無人機投遞內藏威士忌、檳榔的2顆排球給受刑人，被獄方及時攔截，將計就計引出陳姓受刑人，與幫忙投遞的29歲羅姓男子，依規定通報花蓮縣刑大介入偵辦，消息曝光後震驚法務部與矯正署，擔憂未來有人效仿此舉投遞危險物品，造成監獄動亂。

今年9月14日深夜，一輛不明車輛停在監獄圍牆外，獄方從監視器發現車輛形跡可疑，車輛開走後，值班管理員看見一台無人機飛到監獄籃球場上空，隨後丟下2顆排球，沿著球體縫合處打開，發現裡面暗藏4瓶威士忌和6包檳榔。

獄方研判收貨人必定會利用放風運動時間取貨，乾脆將計就計，用掉包的排球誘出陳姓受刑人，逮到人後隨即通報花蓮縣刑大偵辦此案。

警方今年10月逮到29歲羅姓男子，羅男到案供稱是受陳男囑託，加上自己喜歡駕駛無人機才會想出這起計畫。

針對這起離譜事件，花蓮監獄今日發布兩點聲明：

一、本監值勤同仁於今(114)年9月14日22時許，發現一架無人機飛越管制區投擲不明物體，旋即啟動應變措施，實施地毯式維安檢查，迅速查獲不法違禁物品，爰檢具相關事證報請檢警及權管機關查辦、裁罰。

二、全國矯正機關均為縣市政府依「民用航空法」公告之禁航區，嚴禁無人機闖入，請民眾遵守規範避免觸法。本監與相關主管機關及治安單位將密切合作，強化空域監控、提升安全防護，針對類似案件必定深入追查，如涉不法立即函送檢警究辦刑事責任，切莫以身試法。



