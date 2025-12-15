全台首例！敏實科大ESG永續報告書通過AA1000第三方查證 樹立高等教育永續治理新標竿

從左到右依序：汪修斌委員、吳仁明主任、林文燦副校長、劉嘉茹董事長、曾信超校長、劉偉中處長、王詩清主任評審員、吳秉峰專家、徐芷葳專家。

▲從左到右依序：汪修斌委員、吳仁明主任、林文燦副校長、劉嘉茹董事長、曾信超校長、劉偉中處長、王詩清主任評審員、吳秉峰專家、徐芷葳專家。

敏實科技大學二O二四年校園永續報告書，已於二O二五年十月八日完成第三方查證，並於十二月十二日在金屬工業研究發展中心高雄總部舉行頒證典禮，頒證典禮由金屬中心董事長劉嘉茹主持，敏實科大由校長曾信超、副校長林文燦及吳仁明USR中心主任代表出席，並由劉偉中處長、王詩清主任查證員、評審委員及專家共同見證。成為全國第一所通過AA1000鑑證的高等教育機構，為台灣高教永續發展寫下新頁。

此次查證由金屬中心專業團隊執行，全面檢視敏實科大永續報告書於環境（E）、社會（S）與治理（G）三大面向之關鍵指標，包括溫室氣體排放、能源與水資源管理、廢棄物處理、教職員教育訓練、職業安全與永續治理機制等，確認其資訊揭露具備公正性、完整性與可信度，符合國際永續揭露準則。

金屬中心董事長劉嘉茹十五日表示，面對氣候變遷與二O五O淨零排放目標，ESG已成為政府、企業與教育體系的共同語言。此次頒證不僅是金屬中心首次完成ESG永續報告書查證業務，更見證敏實科技大學在高等教育領域率先取得AA1000鑑證，具有雙重歷史意義。

敏實科技大學曾信超校長指出，學校以AI與ESG永續發展為雙主軸，積極推動校園能源轉型與永續治理，並已完成校園太陽能系統建置。學校同時為全台首所通過柿子牛軋糖ISO 14067碳足跡與 ISO 14068碳中和雙第三方認證的大專校院，展現技職教育在永續行動上的高度實踐力。

此外，永續報告書亦揭露多項成果，包括畢業生就業率達百分之九十七、職場續留率百分之百，成立永續發展推動委員會，並透過USR計畫串聯在地產業與社區，推動低碳飲食與地方創生，落實「從校園到社區」的永續行動。

未來，敏實科技大學將持續依循GRI與SDGs架構，深化AI與ESG雙軸發展，朝向「淨零校園」與「永續典範大學」的長期目標邁進，為台灣高等教育的永續轉型注入關鍵動能。