全台首例！會計師事務所淪詐團夥伴 負責人收押

高雄市一間會計師事務所淪為詐團夥伴，近年來協助申請人頭公司戶供洗錢，檢警日前逮捕事務所負責人鄭姓會計師等36人，鄭男裁定羈押。（圖／翻攝畫面）





會計師事務所竟淪為詐團夥伴。刑事局日前分析詐騙案件發現，高雄一間會計師事務所，竟然協助詐團，設立人頭公司帳戶，其經手的帳戶遭示警比例竟高達20%，刑事局隨即報請橋頭檢署組專案小組偵辦，刑事局日前收網，共逮捕會計師事務所鄭姓夫妻及人頭等共36人，初步估計不法獲利超過百萬元，這也是全台首宗會計師事務所與詐團合作的案例。

公司戶申請流程圖。（圖／刑事局提供）

去年5月，刑事警察局偵查第一大隊分析公司戶涉詐案件，發現有一人申請多家公司或同一公司頻繁更換負責人，最終都淪為詐騙集團所用人頭公司戶之情形，如申請企業網路銀行，單筆約定轉帳額度甚至高達新臺幣(以下同)5000萬元，顯見公司戶涉詐問題日益嚴重。偵查第一大隊調閱165資料分析，並與高雄市、臺中市、桃園市、新北市、宜蘭縣等警察局共組專案小組報請臺灣橋頭地方檢察署蔡檢察官婷潔指揮偵辦。

警方前往事務所查扣相關申請資料。（圖／刑事局提供）

專案小組向財政部、經濟部、各縣市政府、金融機構調閱相關資料鎖定位於高雄市某會計師事務所涉嫌重大，統計該事務所經手申辦之公司成為警示帳戶者，比例達20%。遠高於全國平均值的1.8%，專案小組深入追查後發現，詐騙集團成員利用申設公司節稅名義透過親友及網路收購人頭個資後，再交由會計師協助詐團申辦公司，經查有22筆帳戶，每筆收取5至6萬元不等的費用，初估不法獲利破百萬元。

首例合法會計師事務所替詐團申請人頭戶遭逮。（圖／李俊賢攝）

專案小組於1月7日持臺灣橋頭地方檢察署暨法院核發之拘票及搜索票，會同財政部南區國稅局人員前往高雄市、新北市、臺中市、宜蘭、屏東等地查緝鄭姓會計師等36人到案(含員工10人)，於高雄市2處會計師事務所查扣人頭公司大小章、進銷項發票、偽造國稅局收件章、事務所電腦檔案及行動電話等證物。

警方查扣的相關證物。（圖／翻攝畫面）

雖然鄭姓會計師全盤否認，但因為手機內有滿滿與詐團的對話紀錄，全案依違反詐欺、洗錢防制法、公司法、稅捐稽徵法、商業會計法等罪移送臺灣橋頭地方檢察署偵辦，經檢察官複訊後，法院裁定鄭姓會計師羈押，檢警也要續追是否有其他共犯。

