全台首例「本土球黴菌症」！北部5旬男確診 3症狀當心
〔記者侯家瑜／台北報導〕台灣確診首例球黴菌症本土病例。疾管署今(9日)證實，一名北部50多歲本國籍男性未曾出國，卻因職業暴露感染球黴菌症，引發外界關注。疾管署呼籲，貨櫃相關從業人員務必提高警覺，避免吸入受污染塵土。
疾管署副署長林明誠指出，這名男性從事貨櫃作業，主要負責貨櫃內修補與清潔工作，於8月初出現倦怠、咳嗽、呼吸喘等症狀後就醫。其肺部檢體經培養確認感染球黴菌(Coccidioides)，成為台灣建立送驗機制後首起本土確診個案。目前個案服用抗黴菌藥物後症狀已大幅改善，接觸者也均無不適。
林明誠表示，推測感染來源可能與進口貨櫃有關。貨櫃在美國西南部、墨西哥、中南美洲等流行地區裝載時，受污染的沙土殘留貨櫃內，返台後於清潔或修補作業時被擾動，導致人員吸入孢子並感染。
疾管署說明，球黴菌症存在於流行地區乾燥、沙質、鹼性土壤，主要經吸入傳染，不會人傳人。多數感染者無症狀；約4成會在1至4週潛伏期後出現發燒、倦怠、咳嗽、胸悶、皮疹等。高危險群如免疫力低下、糖尿病患者及孕婦，可能出現嚴重肺部或播散性感染。整體致死率低於1%，多數患者甚至無需治療即可痊癒，但重症須依醫師評估使用抗黴菌藥物。
在全球運輸頻繁與氣候變遷推升感染風險的背景下，疾管署提醒，雖台灣非流行地區，但貨櫃修繕人員、港口作業員等仍須提高防護意識。建議作業時佩戴口罩，企業也應定期安排健康檢查。
此外，如相關職業人員或4週內曾赴流行區者，若出現疲倦、咳嗽、呼吸喘等症狀，就醫時務必主動告知醫師職業別或旅遊史，才能及早診斷、避免延誤治療。
