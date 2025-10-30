屏東琉球國中職場霸凌案成立 校長這樣說

屏東縣琉球國中校長蘇傳桔遭控職場霸凌成立，全國代理暨代課教師產業工會要求縣府展開嚴懲程序，對此，蘇委託律師提出申訴，並強調事實有出入，一切尚未有結論。（資料照）

屏東縣琉球國中校長蘇傳桔遭控職場霸凌，不僅致莊姓代理老師過勞猝死，還藉校務會議整肅出庭作證老師，事件爆發1個多月後，全國代理暨代課教師產業工會30日指出，蘇的職場霸凌案已成立，要求縣府展開嚴懲程序；對此，蘇表示，已委託律師提出申訴，並強調事實有出入，一切尚未有結論。

全國代理暨代課教師產業工會指控，2021年琉球國中莊姓代理音樂老師因長期超時工作、積勞成疾，不幸過勞身亡後，校長蘇傳桔試圖以行政手段掩蓋事件真相，所幸莊老師的母親堅持追查，最終獲高雄高等行政法院認定莊老師是「職業性過勞死亡」，不料蘇不但不檢討自身責任，還因不滿出庭作證的代理老師「阿邦」，而多次在校務會議上霸凌對方。

工會說，「阿邦」經長時間蒐證後，1個多月前正式向屏東縣政府提出職場霸凌調查申請，近日屏縣府安全及衛生防護委員會正式認定蘇傳桔職場霸凌案成立，也成為《公務人員考績法》增訂條文在今年10月27日三讀通過後，全台首起「校長職場霸凌成立」案例。

為此，工會向屏縣府及縣長周春米喊話，應依《國民小學及國民中學校長不適任事實調查處理辦法》及《公務人員考績法》，立即展開懲處程序，並啟動不適任校長調查程序，為逝去的莊老師以及受迫害的代理教師、家屬討回公道。

對此，蘇傳桔表示，已委託律師提出申訴，並強調「事實有出入」，代理老師出庭時稱莊老師在出事期間有上夜間補校及家政課，但從出勤紀錄是可以查到並非事實。

蘇傳桔之前自行請假配合調查，在請假1個月後已於27日返校上班，他強調，還有很多細節有待釐清，一切尚未有結論。

