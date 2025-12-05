全台首例！洗槽底結晶洗到「撒旦之母」炸死工人 調查報告：自然形成

記者羅欣怡／桃園報導

工人清洗儲存槽結晶體被炸死，驗出「撒旦之母」成分。（圖／翻攝畫面）

全台首例！桃園一名64歲宋姓工人今年9月份，在清理化學儲存槽底部「結晶體」時，不慎引爆遭炸死，事後檢驗出「結晶體」竟是俗稱撒旦之母的三過氧化三丙酮。據了解，儲存槽原本存放的是異丙酮，但在自然狀況下長時間存放，進而形成奪命的「撒旦之母」TATP。

爆炸事故發生在今年9月10日上午10時許，宋男在工廠張姓負責人要求下，清洗2層樓高的化學儲存槽，從頂部使用改裝的長型掃把清除底部的結晶物，但過程中疑似金屬磨擦產生火花、熱能而發生爆炸。

廣告 廣告

調查報告出爐，「撒旦之母」為長時間自然生成。（圖／桃園市勞檢處提供）

照片中，鐵皮工廠內物品被炸得四散，一旁的鐵桶扭曲變形，工作區也是一片凌亂，都是爆炸後的碎屑，比人還高大的儲存槽底部直接炸出一個大洞，在上方以長掃把清潔結晶物的宋姓員工被炸飛，後腦先摔落地面，頭部破裂重傷，送醫後不治。

事後經過2個多月的調查，桃園市警察局今（5日）表示，該廢液桶內殘存的廢液為異丙醇，案發後消防局採樣檢驗出疑似TATP(有機過氧化物)成分，送桃園市警局刑事鑑識中心及內政部警政署刑事警察局刑事鑑識中心鑑驗，均確認為TATP。

儲存槽被炸出一個大洞。（圖／桃園市勞檢處提供）

警方指出，驗出之TATP並非人工合成製造之爆裂物，是廢桶槽內之異丙酮溶液，在自然狀況下長時間存放，進而形成TATP，查詢國外期刊亦有相關之報導【美國化學學會（ACS）旗下期刊《ACS Chemical Health & Safety》於 2020 年刊登「化學安全：2-丙醇中形成 TATP」案例報告內容描述2-丙醇（異丙醇）在長期存放、老化與接觸空氣的情況下，意外生成具有高爆性的TATP】。

消防局到場時，送男已經沒有生命跡象，送醫不治。（圖／翻攝畫面）

本案為國內首次發現異丙醇經長期存放自然形成TATP成分之案例，為防範此類意外，內政部警政署前已函請各機關加強安全宣導，包含將異丙醇存放於陰涼、通風且遠離火源之場所，避免高溫及陽光直射；留意庫存溶劑是否外觀混濁、產生白色沉澱汙染或異味等情形，落實定期檢測及廢棄物處理機制，確保化學品儲存與作業安全，以免再次發生類似意外。

更多三立新聞網報導

台人恐要VPN！「台灣封鎖小紅書」登微博熱搜 陸網笑：兩岸真的是一家

儲槽藏結晶體！工人自製長棍清洗…引爆「撒旦之母」喪命 斷魂現場曝

發文「清大逼我當鄭捷」！化學系男大生嗆：再搞一次大事 竹警出手了

化學系學生發文「逼我當鄭捷」：離開前要搞一次大事 清大回應了

